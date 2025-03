Zatoka szpiegów 2, odcinek 12: Pierwsze zbliżenie Evy z Franzem na basenie. Była kochanka Wulfa teraz będzie jego – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 12 (sezon 2, odcinek 3) - niedziela, 16.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 12. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 3) komandor Walter Bergman (Paweł Ławrynowicz) przydzieli Franza do opieki nad Evą Stromberg, mistrzynią olimpijską w pływaniu, gwiazdą i ulubienicą ministra propagandy Goebbelsa.

Flirt Evy z Franzem w 12. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 3)

Niestety, przez swoje uzależnienie od morfiny porucznik Neumann spóźni się na spacer, na który miał wziąć Evę po mieście przed akademią na basenie. W 12. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 3) wydarzenie to będzie wielkim sukcesem. Do Franza zbliży się Wulf, protegowany Bergmana i zasugeruje, że jest z komandorem w świetnej komitywie. Na basenie Eva zacznie podrywać Franza. Uwagę dotyczącą jej profesjonalnego występu w roli gospodyni wyścigów pływackich przyjaciółka Goebbelsa odbierze jako ironię. Ale zapyta z uśmiechem:

- Za co mnie pan tak nie lubi?

- To jest nieprawda. Ja uwielbiam takie kobiety jak pani – zaprzeczy Franz.

- Czyli jakie? Myśli pan, że mnie zna?

- Widziałem panią w stroju Ewy.

- I oto proszę… Kim jestem?

- Dziewczyną z małego miasteczka nad Łabą, która uwielbia pływanie, bo wtedy jej umysł odpoczywa, ale kiedy wychodzi na brzeg, powtarza te puste slogany, przepięknie uśmiechając się do kamery. No i ma perfekcyjną figurę.

Eva uzupełni jego wiedzę o nazwę owego miasteczka – Büttel, po czym popchnie go, żartobliwie, w pełnym umundurowaniu, do basenu.

Seks Evy z Franzem w 12. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" ( sezon 2, odcinek 3)

W 12. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 3) wieczorem pijany Franz zapuka do drzwi Evy z butelką mocnego alkoholu. Zdumiona Stromberg, abstynentka, nie wpuści go, ale wyznaczy mu spotkanie na basenie następnego dnia. Będzie jeszcze jeden powód, dla którego Franz odejdzie z kwitkiem – w tym samym czasie w mieszkaniu Evy będzie Hermann Wulf, który przyjdzie tam namówić ją, by obserwowała Neumanna, bo to jej „patriotyczny obowiązek”. Przypomni jej, że raz przespali się ze sobą, też był kiedyś blisko Goebbelsa, ale Eva będzie na niego patrzeć ze wstrętem i wyrzuci za drzwi. Następnego dnia Franz będzie już czekał na Evę na basenie. Kiedy przyjdzie, wciągnie ją do wody, gdzie po chwili zaczną uprawiać seks. Będzie ich obserwował Wulf...