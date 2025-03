Barwy szczęścia, odcinek 3147: Rozwód Bożeny i Bruna! Nie zjawi się w sądzie. Wytnie mu jakiś numer? - WIDEO, ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3164: Andrzej po wyjeździe Józefiny sprowadzi do jej domu swojego znajomego! Prawdziwe intencje Zastoi-Modelskiego wreszcie wyjdą na jaw? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3147 - środa, 12.03.2025, o godz. 20.00 w TVP2

Marieta Żukowska odeszła z "Barw szczęścia" blisko rok temu i od tego czasu Bożena nie pojawiła się na ekranie! Tak też będzie podczas rozwodu Stańskich, który ruszy przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Bruno nie zobaczy Bożeny, z którą od rozstania toczy zaciekłą wojnę. Nie tylko o ich wspólny majątek, hotel na obrzeżach miasta, ale także o opiekę nad synem Tadziem (Józio Trojanowski).

Złe przeczucia Bruna przed rozwodem z Bożeną w 3147 odcinku "Barw szczęścia"

Zdenerwowany Bruno w 3147 odcinku "Barw szczęścia" stawi się ze swoim prawnikiem Klemensem na pierwszej rozprawie rozwodowej, ale obaj cały czas będą się obawiali kolejnych ataków Bożeny i mecenas Sylwii Paszkowskiej. - Mam złe przeczucia, że żona wyciągnie przeciwko mnie najcięższe armaty! - zwierzy się adwokatowi Stański.

- Spokojnie, nie znajdzie na nic amunicji. Przecież wszystkie wasze wspólne sprawy mamy wyczyszczone...

- Nie musi się tego trzymać. Wystarczy, że przytoczy fakt, że leczyłem się psychiatrycznie - przypomni Bruno.

- To, że pan podjął tę terapię, to jest dowód odpowiedzialności i dojrzałości. To znaczy, że nie zamiata pan problemów pod dywan. I walczy pan!

Bożena w 3147 odcinku "Barw szczęścia" nie zjawi się w sądzie na rozprawie rozwodowej! Paszkowska poda powód Nagle w 3147 odcinku "Barw szczęścia" do sądu wejdzie Paszkowska, ale nigdzie nie będzie Bożeny. Prawniczka wyjaśni, że jej klientka nie pojaw się na rozprawie. Bruno przestanie nad sobą panować. - Słucham? Co wy kombinujecie?! Nie jestem idiotą! Nie wierzę w żadną jej chorobę! Gracie na odroczenie! Chcecie przeciągać sprawę jak najdłużej, tak?! To jest wasza nowa taktyka! - Proszę nie obawiać. Rozprawa się odbędzie! - wyjaśni Paszkowska, dodając, że Bożena połączy się przez wideokamerę, na co sąd wyrazi zgodę.

Jak przebiegnie rozwód Bożeny i Bruna w 3147 odcinku "Barw szczęścia"?

Rozwód Bożeny i Bruna w 3147 odcinku "Barw szczęścia" przebiegnie bez dalszych zakłóceń, wyciągania brudów na Stańskiego. Sąd na pierwszej rozprawie ogłosi, że ich małżeństwo zgodnie z prawem przestało istnieć, że oboje są wolni.