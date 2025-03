Barwy szczęścia, odcinek 3161: Józefina nabierze podejrzeń przed ślubem w Finlandii. Zdziwi się, że Andrzej nie zaprosi żadnych gości - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3164: Andrzej po wyjeździe Józefiny sprowadzi do jej domu swojego znajomego! Prawdziwe intencje Zastoi-Modelskiego wreszcie wyjdą na jaw? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3161: Wiktor zniknie! Nie wróci na noc do domu i nie da znaku życia

„Barwy szczęścia" odcinek 3161 - wtorek, 01.04.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Zbliża się wesele Józefiny w Rovaniemi. Dżo zaprosi na nie całą rodzinę. Takie wydarzenie będzie musiało pochłonąć astronomiczne koszty.

Andrzej marzy o zrobieniu z Józefiny swojej utrzymanki w serialu "Barwy szczęścia"

Andrzej wciąż trzyma naturę swoich interesów w tajemnicy przed narzeczoną. Nie chce niczego powiedzieć, a jej pytania zbywa uwagami, że ona i tak nie zna się na nieruchomościach. Trafił jednak na twardą przeciwniczkę, która nie da się zbyć. A najbardziej nie lubi, gdy się podważa jej kompetencje biznesowe. Co ukrywa Zastoja-Modelski? Powiedział już Dżo, że chętnie zrobi z niej swoją utrzymankę. Niby żartem, ale może marzy mu się puszczenie jej z torbami i skazanie na bycie na jego finansowej łasce?

Podejrzenia Józefiny w 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefinie uda się namówić Sofię na udział w prestiżowym zjeździe hodowców koni w Londynie. Podczas jej nieobecności Czarek (Tadeusz Łaczkowski) zostanie oddany pod opiekę ojcu, Cezaremu (Marcel Opaliński). Najważniejsze jednak będą przygotowania do jej spektakularnego wesela w fińskich śniegach. Takie sobie wymarzyła i takie postanowił jej podarować Andrzej. I sprzedać na ten cel swoje warszawskie mieszkanie. Rawiczową zacznie jednak niepokoić to, że nikogo nie zaprosi na tę wyjątkową uroczystość. Wspominał co prawda, że nie utrzymuje kontaktów z rodziną, która rozjechała się po świecie, ale żeby tak zupełnie nikogo…?