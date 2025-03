Barwy szczęścia, odcinek 3161: Wiktor zniknie! Nie wróci na noc do domu i nie da znaku życia

„Barwy szczęścia" odcinek 3161 - wtorek, 01.04.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Skłócony z Tomaszem Wiktor nie może mu wybaczyć, że nie opowiedział się zdecydowanie po stronie Madzi. Ani że nie tylko nie zerwał kontaktów z babcią (Maja Barełkowska), ale jeszcze udzieli jej schronienia po odejściu od Henryka.

Załamanie Wiktora w 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor rozpadnie się na kawałki. Przeżyje najgorsze chwile w swoim dotychczasowym życiu. Okaże się bowiem, że jest synem Henryka, a nie Tomasza. Zacznie rozmyślać o kobietach, które – poza matką – jeszcze skrzywdził. A było ich wiele, jak potwierdzi Wanda. Nikomu nie uda się go pocieszyć - ani Tomaszowi ani Grażynie, ani nawet Madzi.

W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor przepadnie

Sytuacja jeszcze do niedawna beztroskiego Wiktora zrobi się dramatyczna. Co może być gorszego od świadomości, że własny ojciec zgwałcił matkę? Że ma się w połowie geny takiego potwora…? Najmłodszy Kępski będzie szukał oparcia, bliskości, czułości – u swojej byłej dziewczyny. Ale Madzia, co zrozumiałe, nie będzie chciała powrotu do takiej relacji, jaką mieli kiedyś. W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" pogrążona w depresji Wanda straci przytomność i zostanie zabrana do szpitala. A Tomasz dowie się od Grażyny, że Wiktor zniknął. Nie wrócił na noc do domu i nie ma z nim kontaktu...