Barwy szczęścia, odcinek 3164: Andrzej po wyjeździe Józefiny sprowadzi do jej domu swojego znajomego! Prawdziwe intencje Zastoi-Modelskiego wreszcie wyjdą na jaw? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3164 - piątek, 04.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3164 odcinku „Barw szczęścia” Sofia i Józefina będą zbierały się do wylotu do Londynu, gdzie będzie miał odbyć się zjazd hodowców koni. Rawiczowa uzna, że nie może zabraknąć jej na tak ważnej imprezie, dlatego zdecyduje się na nią udać, ale nie z ukochanym Andrzejem tylko niedoszłą synową Sofią, która także będzie znać się na nich jak mało kto.

Tyle tylko, że wtedy pojawi się problem z małym Czarusiem (Tadeusz Łaczkowski). I choć Józefina zaproponuje, że może on przecież zostać ze swoim ojcem Cezarym (Marcel Opaliński), to początkowo Bojko nie będzie chciała się na to zgodzić i zostawiać synka. Ale ostatecznie ulegnie Rawiczowej, choć w 3164 odcinku „Barw szczęścia” spróbuje się jeszcze z tego wykręcić, oskarżając ją i byłego kochanka o próbę odebrania jej syna!

Andrzej nie będzie sam po wyjeździe Józefiny w 3164 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale ostatecznie w 3164 odcinku „Barw szczęścia” wyjazd Rawiczowej dojdzie do skutku, z czego szczególnie ucieszy się Zastoja-Modelski. A to dlatego, że zbyt długo nie będzie rozpaczał po zniknięciu ukochanej, gdyż jeszcze tego samego dnia sprowadzi do jej posiadłości swojego znajomego Antoniego Kiryłło, aby pokazać mu jak się ustawił!

Tyle tylko, że w tym w 3164 odcinku „Barw szczęścia” nieco przeszkodzi mu Cezary, który zjawi się w domu matki, gdzie nakryje Andrzeja z mężczyzną. Ale oczywiście, milioner dalej będzie robił dobrą minę do złej gry i tak go zbajeruje, że Rawicz wciąż niczego się nie domyśli! A szkoda, bo intencje narzeczonego Józefiny wcale nie będą musiały być czyste!

Czy prawdziwa twarz Zastoi-Modelskiego wreszcie wyjdzie na jaw w 3164 odcinku „Barw szczęścia”?

Tym bardziej, że już w 3161 odcinku „Barw szczęścia” Józefina zacznie ich przygotowania do luksusowego ślubu w Finlandii i od razu zwróci uwagę na to, że nie pojawi się na nim nikt z rodziny Andrzeja. Ale Zastoja-Modelski będzie utrzymywał, iż całkowicie zerwał z nimi kontakt. Tyle tylko, że ogromnie będzie mu zależało na odzyskaniu posiadłości, która przed laty należała do jego rodu. Jednak nie będzie miał na nią pieniędzy.

I do tego potrzebna mu będzie Rawiczowa, która będzie dysponować takim majątkiem. I już w 3162 odcinku „Barw szczęścia” matka Cezarego będzie gotowa go kupić! Ale jaka tak naprawdę będzie kryć się za tym tajemnica? I do czego rzeczywiście będzie dążył Andrzej? Tego dowiemy się już niebawem!