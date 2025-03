Barwy szczęścia, odcinek 3161: Podstępny Andrzej naciągnie Józefinę? Wykupi zadłużony dworek należący do jego rodziny, ale dopiero jak podpisze intercyzę! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3152: Justin po rozstaniu z Reginą wpakuje się w tarapaty! Zostanie bez kobiety, ale z domem, na który go nie stać

"Barwy szczęścia" odcinek 3161 - wtorek, 1.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3161 odcinku „Barw szczęścia” Józefina (Elżbieta Jarosik) i Andrzej (Leon Charewicz) zaczną przygotowania do swojego luksusowego ślubu w Finlandii, z którego Rawiczowa postanowi zrobić wydarzenie roku.

Dlatego zdecyduje się zaprosić na niego wielu gości, nawet tych, z którymi jak podaje swiatseriali.interia.pl od dawna nie będzie mieć żadnego kontaktu. W przeciwieństwie do Andrzeja, który postanowi nikogo nie zapraszać ze swojej strony, czym mocno zdziwi swoją narzeczoną. Ale będzie miał ku temu powód!

- No a twoi goście? - zainteresuje się Józefina.

- Mojej rodzinie zależy tylko na moich pieniądzach, dlatego zerwałem kontakty – wyjaśni Andrzej.

Józefina zaskoczy Andrzeja w 3161 odcinku „Barw szczęścia”!

Jednak w 3161 odcinku „Barw szczęścia” Rawiczowa uzna, że ślub to dobra okazja, aby odnowić kontakty ze swoimi bliskimi i się z nimi pogodzić. Ale Zastoja-Modelski będzie innego zdania.

- Nie sądzę i ręczę ci - nie chcesz ich poznać. Z miejsca potraktują cię jak śmiertelnego wroga. Będą pewni, że zależy ci tylko na moim majątku – doda Zastoja-Modelski.

Ale i na to w 3161 odcinku „Barw szczęścia” Józefina znajdzie rozwiązanie, którym całkowicie zaskoczy Andrzeja, gdyż zupełnie nie będzie się tego spodziewał. Tym bardziej, że już będzie miał wobec narzeczonej nieco inne plany!

- To może podpiszmy intercyzę - wypali Rawiczowa.

Zastoja-Modelski wykorzysta zakochaną w nim Rawiczową w 3161 odcinku „Barw szczęścia”?

W 3161 odcinku „Barw szczęścia” Andrzej wspomni swojej ukochanej, iż ogromnie marzy o odzyskaniu rodzinnej posiadłości, która wcześniej należała do jego rodu. Jednak nie będzie miał na to wystarczających pieniędzy.

W przeciwieństwie do Józefiny, która będzie takim dysponować. Dlatego Zastoja-Modelski za wszelką cenę będzie dążył do ślubu z szlachcianką i będzie gotowy wiele ku temu poświęcić, w tym nawet swoje mieszkanie w Warszawie, które wystarczy, aby spełnić każdą zachciankę ślubną narzeczonej. Ale czyżby tylko dlatego, aby wyłożyła ona pieniądze na jego rodowy dworek? Szczególnie, że prędko też wyjdzie na jaw, że jest on nieźle zadłużony!

Czy w tej sytuacji w 3161 odcinku „Barw szczęścia” Józefina zacznie jednak mocniej nalegać na intercyzę? A może zakochana Rawiczowa da się podejść swojemu cwanemu narzeczonemu? Tym bardziej, że Andrzej zabierze ją w to miejsce, w którym matka Cezarego (Marcel Opaliński) od razu się zakocha! Do tego stopnia, że będzie gotowa je nawet kupić od obecnego właściciela Trojana! Ale czy transakcja faktycznie dojdzie do skutku? Tego przekonamy się już niebawem!