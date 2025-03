Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 948: Ostatnia prośba Słomy. Marcin będzie mu to winien - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 948 odcinku "Na dobre i na złe" Słoma (Adam Graczyk) będzie w fatalnym stanie. Poczuje, że stracił wszystko, a Molenda (Filip Bobek) to główny sprawca upadku jego życia. Damian (Borys Otawa) zwierzy się Marcinowi, że przyszywany tata zniknął i trudno powiedzieć, co się z nim dzieje. Nikt nie przewidzi, że zdesperowany Słoma pójdzie nachodzić Dominikę (Paulina Gałązka), która zobaczy go w najgorszym możliwym stanie. Potem Molenda zacznie ratować sytuację. Słoma rzuci do niego ważną prośbę.