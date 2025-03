Barwy szczęścia, odcinek 3161: Namiętna noc Weroniki i Błażeja! Rano wybuchnie awantura o jego byłą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3161- wtorek, 01.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3161 odcinku serialu "Barwy szczęścia" między Weroniką a Błażejem dojdzie do momentu, którego od dawna można było się spodziewać. Wszystkie napięcia, niewypowiedziane słowa i ukrywane uczucia znajdą ujście w nocy pełnej namiętności!

Nie będzie to tylko jednorazowy impuls. W 3161 odcinku serialu "Barwy szczęścia" emocje sięgną zenitu, a Weronika i Błażej po raz pierwszy zobaczą siebie w zupełnie nowym świetle. Czy to oznacza początek czegoś poważnego? Ona zacznie wierzyć, że w końcu trafiła na mężczyznę, który wniesie w jej życie stabilność i szczęście. On jednak nadal będzie żył przeszłością i to właśnie stanie się największym zagrożeniem dla ich relacji...

Awantura Błażeja i Weroniki w 3161 odcinku "Barw szczęścia"

Poranek po tak gorącej nocy powinien być pełen czułości i spokoju, ale nic z tego! W 3161 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika wprowadzi temat, który będzie jak zapalnik do bomby! Zupełnie nieświadomie dotknie najczulszego punktu Błażeja, a mianowicie jego tragicznej przeszłości związanej z Leną Grad.

Weronika w 3161 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zasugeruje Błażejowi, że powinien sprzedać obrazy namalowane przez Lenę, a ten od razu się wścieknie. Ostre słowa popłyną z jego ust, a Weronika nie pozostanie mu dłużna! Zacznie mu zarzucać, że nadal żyje przeszłością, że nie potrafi zamknąć tego rozdziału i że przez to ich relacja nigdy nie będzie miała szansy na rozwój. Błażej całkowicie straci nad sobą panowanie, a kłótnia stanie się nie do opanowania.

Weronika w 3161 odcinku "Barw szczęścia" pożałuje nocy spędzonej z Błażejem?

W 3161 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika nie będzie mogła uwierzyć w to, co się właśnie stało. Jeszcze kilka godzin wcześniej spędzi cudowne chwile w objęciach Błażeja, a teraz będą krzyczeć na siebie jak najwięksi wrogowie! Czy to w ogóle będzie miało sens? Dowiemy się wkrótce.