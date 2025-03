M jak miłość, odcinek 1861: Zakochana w Marysi Judyta przerzuci się na Marka? Spróbuje połączyć ją z lekarzem

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1861 odcinku "M jak miłość" Marysia postanowi wyswatać koleżankę z Markiem, kolegą Artura, który uratował córeczkę Jagody. Przypomnijmy, że to właśnie ten lekarz podjął się operacji nienarodzonego dziecka Kiemliczów, kiedy Dorotka była jeszcze w brzuszku Jagody. Operacja przebiegła pomyślnie, a zachwyceni rodzice przywitali na świecie córeczkę. Z pewnością nigdy nie zapomną profesjonalizmu i opieki ze strony Marka.

Rogowscy połączą Judytę i kolegę Artura. To na pewno dobry pomysł?

Już w 1861 odcinku "M jak miłość" Marysia z Arturem zaproszą do siebie Judytę i Marka, by psycholożka z lekarzem poznali się nieco bliżej. Oboje są samotni, nie mają drugich połówek, więc naturalną myślą dobrodusznej Marysi będzie to, że połączy koleżankę z przychodni z Markiem. Tym bardziej, że pojawiały się podejrzenia co do tego, że kobieta lekko podrywa Artura. Jaka okaże się prawda?

Jak informowaliśmy, Judyta chyba wcale nie interesuje się Rogowskim. Prawdopodobnie w ogóle nie pociągają jej faceci i woli kobiety! Dowodem może być tajemnicza przesyłka świąteczna dla Marysi, która odpakowała piękną bransoletkę. Pomyślała, że to sprawka męża, ale on od razu sprostował, że nie kupował jej takiej ozdoby.

Mało tego, Judyta cały czas kręci się wokół Rogowskich i chyba nie chodzi jej o podryw Artura. Szkoda tylko, że Marysia nie zauważy znaków i postawi sobie za cel znalezienie dla psycholożki partnera. To może okazać się wielką porażką!

Swatanie Judyty z Markiem to pomyłka? Kiedy Rogowscy odkryją prawdę?

Zdradzamy, że do spotkania Judyty i Marka w 1861 odcinku "M jak miłość" faktycznie dojdzie, a kolega Artura zrobi wszystko, by pokazać się z tej dobrej, uprzejmej strony. Kiedy jednak wyjdzie na jaw, że Judyta wcale nie jest zainteresowana mężczyzną, a nawet ogólnie facetami?! Marysia z Arturem mogą się nieźle zdziwić. Chociaż chcą dobrze, czasem nie powinni się mieszać.