Barwy szczęścia, odcinek 3100: Ignacy z Agatą też znikną za granicą jak Klara i Iwona? Zacznie się od dziwnego zakupu!

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Agata z Ignacym wyjadą z Polski i podzielą los części rodziny Pyrków? W 3100 odcinku "Barw szczęścia" partner Agaty podejmie szokującą decyzję. Wszyscy bliscy zauważą dziwne zachowanie chłopaka, który najpierw zawalczy w pracy o awans, a potem kompletnie straci zapał do wykonywanych obowiązków... Agata ledwo pozna swojego ukochanego! Zresztą nie tylko w niej zachowanie Ignacego wzbudzi pewną konsternację.

Ignacy zdobędzie awans, ale praca go wykończy

Dla Agaty i Ignacego praca to ważny element życia, a Pyrka zawsze dążyła do celu i wysokiej pozycji w hierarchii firm, w których pracowała. Niestety często powodowało to kłopoty, jak np. trwające przepychanki z ostrą szefową Cichecką (Izabella Bukowska-Chądzyńska). To jednak nie ona zaprezentuje niezły numer, który zdziwi wszystkich.

Ignacy w 3100 odcinku "Barw szczęścia" będzie ewidentnie wykończony pracą i natłokiem zadań. Niby tak mocno zawalczy o awans, ale kiedy w końcu to osiągnie, zrozumie dobitnie, że chyba nie o to w życiu chodzi... Bliscy też zauważą, że obowiązki zawodowe wykańczają chłopaka. Wtedy ten zaskoczy wszystkich na całego.

Ignacy kupi busa i rzuci propozycję podróży po świecie

Jakie będzie zdziwienie Agaty, gdy jej chłopak karierowicz kupi starego busa i obwieści wszystkim, że ma zamiar przerobić go na kamper. Wygodny i odnowiony autobus miałby służyć do podróży po świecie! Ignacy nagle zakomunikuje, że chce zerwać z korporacją i wiecznym siedzeniem w biurze. Pytanie tylko, co na to Pyrka...

Przypomnijmy, że wiele osób z rodziny oraz bliskich Agaty i Huberta (Marek Molak) wyjechało z domu. Mowa m.in. o wyjeździe Klary (Olga Jankowska), byłej żony Huberta, z którą teraz wiecznie kłóci się o opiekę nad Marysią (Nina Szumowska). Mało tego, także starsza siostra Iwona (Izabela Zwierzyńska) wyjechała do USA, by tam rozkręcić karierę lekarską. Staś (Olaf Kaprzyk) również rzadko pojawia się w domu rodzinnym...

Jeśli Agata zdecyduje się na podróż po świecie z Ignacym, Hubert zostałby sam z członków rodziny. Czy to faktycznie nastąpi? Przekonamy się.