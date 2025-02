Barwy szczęścia, odcinek 3120: Józefina pójdzie na całość w hotelu Bruna. Pełna obaw odda się Andrzejowi – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3121: Madzia nie dojdzie do siebie, po tym co jej zrobił Kępski. Tylko u Oliwki poszuka ratunku - WIDEO, ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3120 - poniedziałek, 03.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina jest już tak zakochana w Andrzeju, że straciła kontakt z rzeczywistością. Chcąc zrewanżować się mu za romantyczny wypad do Szczecina, zadzwoniła do niego, by zaprosić go na niespodziankę w ostatni weekend sierpnia. Dopiero Andrzej uświadomił jej, że zapomniała, iż właśnie wtedy odbędzie się ślub jej jedynaka, Cezarego (Marcel Opaliński).

W 3120. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina i Andrzej spędzą romantyczne popołudnie w hotelu Stańskich

W 3120. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina i Andrzej wybiorą się na recital Reginy do hotelu Stańskich. Tam Rawiczowa przejęta jej grą będzie podczas koncertu trzymać dłoń Zastoi-Modelskiego. Potem będzie nie mniej romantycznie – ona będzie grać w pustym lobby na fortepianie, on podaruje jej kwiatek. Nie będą się spieszyć, by się rozstać i wrócić do swoich domów. Pod wpływem chwili podejmą decyzję o kolejnym kroku w swojej relacji.

W 3120. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina zdecyduje się spędzić noc z Andrzejem

W 3120. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Andrzej wynajmie Józefinie i sobie apartament w hotelu na jedną noc, oczywiście, z szampanem. Będzie w nią wpatrzony jak w obrazek:

- Zaskoczyłaś mnie, że tu przyszłaś.

- Możemy zgasić światło? - zapyta bardzo zmieszana Dżo, dla której – pomimo gorącego uczucia dla Andrzeja – spędzenie nocy z nim będzie aktem dużej odwagi. Przez całe lata od śmierci męża żyła samotnie...