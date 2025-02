Barwy szczęścia, odcinek 3135: Bajeczny ślub Malwiny i Hermana! Pobiorą się mimo przeciwności losu – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3135 odcinku „Barw szczęścia” Malwina i Herman w końcu staną na ślubnym kobiercu tak samo jak Natalia i Cezary! Siostry w końcu doczekają się podwójnej uroczystości, która wcześniej stanęła pod dużym znakiem zapytania, gdy niespodziewanie właściciel lokalu, wynajętego na ich przyjęcie zbankrutował, przez co wesele nie miało się, gdzie odbyć. Ale na szczęście, to nie przeszkodziło Brodzińskiej i Zwoleńskiej w planach i w 3135 odcinku „Barw szczęścia” córka Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), jak i córka Jerzego (Bronisław Wrocławski) doczekają się swoich upragnionych ślubów, które poruszą każdego!

Przeszkody nie powstrzymają Malwiny i Hermana w 3135 odcinku „Barw szczęścia”!

A w szczególności w 3135 odcinku „Barw szczęścia” to ślub Brodzińskiej i Kolskiego dostarczy nie tylko zgromadzonym, ale widzom wiele wzruszeń! A to dlatego, że na ich drodze do szczęścia stanął nieco inny przeciwnik niż w przypadku Zwoleńskiej i Rawicza, nad którym nie mieli żadnej kontroli. A mianowicie nawrót choroby psychicznej Malwiny, który mógł odebrać jej wszystko i to nie tylko w kwestii materialnej, ale także i prywatnej, gdyż nie było wiadomo, czy po tym wszystkim, co się z nią działo, niewidomy Herman zdoła to udźwignąć i dalej będzie chciał z nią być. Jednak Kolski, oświadczając się, nie pozostawił ku temu żadnych wątpliwości. Dlatego to ich ślub w 3135 odcinku „Barw szczęścia” tak poruszy każdego!

Ślub Brodzińskiej i Kolskiego poruszy wszystkich w 3135 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3135 odcinku „Barw szczęścia” Malwina i Herman w końcu powiedzą sobie upragnione „tak”, a swoją przysięgą poruszą nie tylko drugą parę młodą, swoich rodziców czy dzieci, ale z pewnością także i fanów serialu! Ślub Brodzińskiej i Kolskiego dostarczy wszystkim wiele radości i wzruszeń, które udzielą także młodym! I nic dziwnego, gdyż w 3135 odcinku „Barw szczęścia” w końcu będą naprawdę szczęśliwi. I oby byli jak najdłużej, gdyż swoje już przejdą! Ale czy taki los zgotują im scenarzyści? Przekonamy się już niebawem. A teraz pozostanie cieszyć się ich radosną chwilą!