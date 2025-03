Spis treści

Emanet. Yaman dowie się prawdy o Azizu

Po ostatnich wydarzeniach z Azizem, Yaman będzie miał wyrzuty sumienia. Lekarz Seher nie posłuchał jego prośby, by trzymał się od niej z daleka, w efekcie czego Yaman go pobił na oczach ukochanej. Teraz znów będzie musiał walczyć o to, żeby była żona po raz kolejny mu zaufała...

Męczony wyrzutami sumienia pojedzie do jej domu, ale ona nie wpuści go do środka!

Bardzo mnie zraniłeś. Zrujnowałeś zaufanie, jakie do ciebie miałam. Boję się... Proszę, idź sobie

- usłyszy od Seher przez zamknięte drzwi.

Kiedy Yaman wróci do rezydencji, Cenger od razu zauważy, że z jego szefem jest coś nie tak. Kirimli opowie mu o tym, co wydarzyło się w domu Seher. Kamerdyner poczuje, że to najbardziej odpowiedni moment, by powiedzieć Yamanowi prawdę, jaką odkrył o Azizie.

Nie trudno domyślić się, jaka będzie reakcja Yamana. Na początku bardzo zdenerwuje się na Cengera, że nie wyznał mu prawdy od razu. Później uświadomi sobie, że sam wybrał lekarza dla żony. Czyżby nieświadomie wydał ją w ręce syna największego wroga?

Kiedy 528 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 528 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w sobotę, 29 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.