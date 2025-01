Emanet. Kim jest doktor Aziz? Prawdę odkryje Cenger!

Spis treści

Kim jest doktor Aziz? Sekret odkryje Cenger

Doktor Aziz pojawił się w serialu Emanet jako specjalista, który ma pomóc Seher odzyskać pamięć. Małżonkowie wybrali go spośród wielu lekarzy, kierując się jego świetnymi wynikami w pracy.

Wkrótce okaże się jednak, jaki sekret kryje w sobie lekarz! W jednym z odcinków Cenger uda się do gabinetu Aziza, by odebrać telefon, który przypadkowo zostawi tam Seher. Na biurku dostrzeże zdjęcie, które wprawi go w osłupienie! Okaże się, że Aziz jest synem największego wroga Yamana Kirimli!

Czy Cenger powie Yamanowi prawdę o Azizie?

Kamerdyner będzie bił się z myślami, czy mówić prawdę Yamanowi. Leczenie Seher zacznie przynosić zadowalające rezultaty, a Cenger zacznie się obawiać, co by było, gdyby Yaman zdecydował się je przerwać. Początkowo więc nie zdecyduje się wyjawić prawdy swojemu przełożonemu.

Za jakiś czas Cenger powie Yamanowi, co odkrył.

Jest coś, co chciałem ci powiedzieć. Myślę, że nadszedł czas. Pan Aziz jest synem İsmeta Yahyaoğlu

- powie Cenger.

Reakcja Yamana będzie wyjątkowo gwałtowna!

Już możemy wyjawić, że Aziz zacznie czuć coś więcej do swojej pacjentki. On i Yaman będą walczyć o Seher!

