To już jutro! Tak umrze Elif z serialu Miłość i nadzieja

Emanet. Seher postanawia sprawdzić, co Yaman trzyma w zamkniętej szafce. Streszczenie 501 odcinka Emanet (02.03.2025)

Wichrowe wzgórze. Gulhan poprosi Zeynep, by została na farmie! Streszczenie 118 odcinka Rüzgârlı Tepe (27.02.2025)

Dziedzictwo. Duygu wywinie mu numer w dniu ślubu! Wiemy, co spotka Alego w Emanet

Spis treści

Seher z tureckiej telenoweli "Dziedzictwo"

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, od kilku miesięcy jest emitowana w polskiej telewizji. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W główną rolę kobiecą w produkcji wciela się turecka aktorka Sila Turkoglu. Grana przez nią Seher to skromna dziewczyna, którą umierająca siostra prosi, by zaopiekowała się jej synkiem. Ciocia nie może odmówić chłopcu, który za wcześnie został sierotą. Do tej pory mały Yusuf mieszka w domu wujka ze strony ojca - zimnego Yamana. Między biznesmenem, a Seher powoli zaczyna rodzić się uczucie.

Sila Turkoglu - co wiem o aktorce z serialu "Emanet"?

Gwiazda telenoweli "Dziedzictwo" przyszła na świat 18 kwietnia 1999 r. w tureckim Izmirze. Zaledwie 24-letnia Sila Turkoglu podbiła serca fanów właśnie rolą Seher z "Dziedzictwa". Wcześniej jednak zagrała w innym, niezwykle popularnym tureckim hicie. Mowa o telenoweli "Przysięga", w której aktorka wcieliła się w postać Suny. Od 2022 roku aktorka gra jedną z czołowych ról w tureckim serialu „Kızılcık Şerbeti”, którego tytuł możemy przetłumaczyć na "Żurawinowy sorbet".

Co ważne, Sila Turkoglu rozstała się z serialem "Dziedzictwo" a atmosferze skandalu. Pod koniec drugiego sezonu aktorka odeszła z ekipy. Produkcja nie chciała się na to zgodzić, a więc cała sytuacja zakończyła się ingerencją prawników. Adwokat gwiazdy obwieścił, że jego klientka na planie serialu miała pracować w trudnych warunkach, nawet gdy chorowała i miała lekarskie zaświadczenia.

Czytaj także: "Zakazany owoc". Z kim ożeni się Halit?

Taka prywatnie jest Seher z "Dziedzictwa"

Sila Turkoglu należy do grona najpopularniejszych tureckich aktorek. Dzięki rolom w znanych na świecie produkcjach, zyskała międzynarodowe uznanie. 24-latka bryluje na okładkach znanych magazynów, a także bierze udział w licznych kampaniach reklamowych. Jej konto na Instagramie obserwuje już 1,3 mln osób! Gwiazda często dzieli się z fanami swoimi nowymi zdjęciami, na których zachwyca!

Czytaj także: Taka na co dzień jest gwiazda "Emanet"

Zobacz prywatne zdjęcia Sili Turkoglu