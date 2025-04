Emanet. Porwanie Ziyi! Kto i dlaczego chce mu zrobić krzywdę?

Spis treści

Emanet. Uprowadzenie Ziyi! Kto go porwie?

Romantyczny i szczęśliwy moment zaręczyn Ziyi i Cicek nie potrwa długo. Niedługo po wyjątkowej chwili w rezydencji, dojdzie do porwania brata Yamana!

W jakich okolicznościach Ziya zostanie porwany? Okaże się, że sprawcy najpierw uprowadzą Cicek, by wreszcie dorwać mężczyznę! Kiedy będą go mieli w swoich rękach, puszczą jego narzeczoną wolno. Ta od razu pobiegnie do rezydencji, by poinformować, co strasznego spotkało jej narzeczonego!

Yaman, stało się coś okropnego! Porwali Ziyę

- powie przez telefon roztrzęsiona Seher, kiedy tylko dowie się od Cicek o tragedii.

Polecamy: Ślub Ziyi i Cicek. Tak szczęśliwe chwile zmienią się w koszmar!

Yaman wpadnie w szał! Kto ośmielił się podnieść rękę na jego brata? W głowie od razu pojawi mu się Aziz. Mąż Seher dopiero co ostrzegł go przez telefon, by trzymał się z dala od jego żony. Kirimli odbierze to jako jego zemstę!

Wracaj do domu i porozmawiaj z Cicek. Poinformuj też o wszystkim policję. Zabiję go własnymi rękami, ale najpierw odnajdę swojego brata!

- zagrzmi Yaman, zwracając się do Nedima.

Kirimli jeszcze nie wie, że Aziz o niczym nie ma pojęcia. Porwanie Ziyi to kolejna intryga podłego Idrisa!

Kiedy 555 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 555 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek, 28 kwietnia 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.