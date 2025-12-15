Miłość i nadzieja, odcinek 354: Cihan znowu wymierzy broń w Gonul. Będzie przy tym mówił o miłości – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 354 - wtorek, 16.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Gonul zostanie schwytana. Zachoruje, a Cihan wezwie do niej lekarza w 354. odcinku serialu „Miłość i nadzieja”.

Gonul z powrotem w domu w 354. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 354. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cihan przeniesie chorą Gonul do jej domu i ułoży na wersalce podłączoną do kroplówki. Kiedy matka Zeynep się ocknie, powie jej, by się nie ruszała:

— Ciociu Gonul, masz wenflon. Możesz go wyrwać. Szukałem cię od kilku dni. Bałem się, że stało ci się coś złego.

— Jakbyś nie wiedział, gdzie byłam! To przecież ty mnie zamknąłeś! – gorzko zaśmieje się Gonul.

— Tak, zamknąłem panią. Ale nie bez powodu (…) próbuję cię chronić! Przed moją siostrą.

— Wiem wszystko, Cihan. Twoja siostra zabiła Melodi. I dobrze wiem, że ją kryjesz.

— Próbuję panią chronić. Moim celem nie było pani skrzywdzić, tylko… nie dopuścić, żeby się pani dowiedziała, że Seda jest moją siostrą. Ona chciała, żebym panią zabił. Sama kazała mi to zrobić. Ale nie mogłem. Pomyślałem o Zeynep. Jest pani jej matką. Nigdy by mi tego nie wybaczyła. Ciociu Gonul… Zakochałem się w pani córce. Z całego serca. Ale z drugiej strony… jest moja siostra.

— Manipulowałeś nami od początku… To dlatego Seda przyszła do naszego domu. Wszystko było zaplanowane.

— Nic nie było planowane! Zeynep jest jedynym świadkiem wypadku. Seda przyszła tutaj, żeby się jej pozbyć. Robiłem wszystko, żeby ją powstrzymać, ale ona postawiła na swoim i stanęła przed panią– będzie kontynuował wyjaśnienia Cihan.

Cihan, Gonul i pistolet - odcinek 354 serialu „Miłość i nadzieja"

W 354. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Gonul zapyta z wyrzutem:

— Dlaczego mnie zamknąłeś?!

— Gdybym pani nie zamknął, Seda zrobiłaby pani krzywdę, żeby pani nie powiedziała prawdy. Bo nie chce iść do więzienia. Zabrałem cię do bezpiecznego miejsca i zapewniłem wszystko. Gdybym chciał panią zabić, dałbym Taylanowi pistolet, ale tego nie zrobiłem. Ja nie umiałbym zabić – usprawiedliwi się Cihan.

— Posłuchaj, Ege mieszka w tym samym domu, co morderczyni jego siostry Co się stanie, gdy prawda wyjdzie na jaw?

— Ciociu Gonul, pozwól mi to rozwiązać. Wtedy, powiesz co chcesz i komu chcesz. Ale nie rób tego teraz. Nie utrzymam Sedy w ryzach.

— Nie musisz jej nigdzie trzymać. Policja się tym zajmie.

— Dobrze. Nie zostawiłaś mi wyjścia – Cihan wymierzy Gonul w głowę, tak jak zrobił to już wcześniej.

— Zastrzel mnie. Śmiało. Ege i tak pozna prawdę – matka Zeynep nie przestraszy się.

— Wszedłem w to wszystko, żeby chronić moją siostrę. Ale nawet jeśli trafi do więzienia, dostanie najniższy wyrok. Seda ma osobowość wieloraką. Żyją w niej dwie różne osoby. Seda i Ceylan. I nawet ja nie wiem, która z nich zabiła Melodi tamtej nocy. Ale jedno jest pewne… Ona potrafi zniszczyć każdego – powie Cihan.