Miłość i nadzieja, odcinek 348: Do Melis przyjdzie prawdziwy ojciec jej dziecka! Gonul powróci z martwych? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 348 - środa, 03.12.2025, godz. 17.20 w TVP2

Melis spotka się oko w oko z mężczyzną, którego chciała na zawsze wykreślić ze swojego życia. W 348. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Gonul wreszcie znowu pojawi się na radarze.

Melis nawiedzi ojciec jej dziecka w 348. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 348. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” Melis i Belkis wrócą do domu z długiego spaceru. Feraye i Bulent powiedzą ciężarnej, że ma gościa. Widok Gokhana, mężczyzny w czarnej skórzanej kurtce ją przerazi. To z nim nie chciała wcześniej rozmawiać przez telefon i kasowała jego SMS-y. Prawdziwy ojciec jej dziecka zapyta niby ciepło:

– Jak się czujesz? Niedługo poród? Kopę lat. Nie przytulisz się?

Instynkt Melis każe jej chwycić się za brzuch, jakby chciała chronić swoją córkę przed niechcianym przybyszem. Kolejnego ranka pojawi się znowu i wejdzie do jej sypialni:

- Po co przyszedłeś? – zapyta przestraszona, a on wyszepcze jej do ucha:

- Zobaczyć swoją córeczkę i jej mamę. Kiedyś wchodziłem przez okno, zawsze mnie wpuszczałaś. Dobrze pamiętam. Wspominam. Wtedy Ege złamał ci serce. Mieszkałaś w domu w górach. Jak się miewa moje dziecko?

- Nie dotykaj mnie!

- Pozwól mi dotknąć swojego brzucha, a nie powiem ani słowa – zaszantażuje ją Gokhan.

- Tu jest mój skarb – po chwili położy na nim rękę władczym gestem.

Porwana Gonul ucieknie z kryjówki w 348. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 348. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Gonul ucieknie z kryjówki, gdzie przetrzymuje ją zaufany człowiek Cihana po tym, jak narzeczony Zeynep oszczędził jej życie. Kiedy odbierze telefon, będzie przerażony i wściekły:

- Jak to Gonul zniknęła? Musisz ją odnaleźć. Nie doprowadzaj mnie do szału! Jeśli Gonul się tu pojawi, mój związek z Zeynep legnie w gruzach i wtedy cię zniszczę!

Narzeczona właśnie teraz wejdzie z reklamówką, w której będzie pyszny borek, upieczony przez nią wcześnie rano dla rodziny i ukochanego. Kiedy pójdzie do kuchni zrobić herbatę, Cihan zadzwoni do „swojego” człowieka:

- Jakieś wieści o Gonul? Jeśli jej nie znajdziesz, możesz sobie kopać grób – powie mu wzburzony.

Śniadanie z Zeynep go wyciszy – to niewiarygodne, jak ukochana potrafi go uspokoić w okamgnieniu. Na chwilę jednak dziewczyna się zasmuci:

- Bardzo tęsknię za mamą. Gdzie ona jest? Ostatni raz rozmawiałyśmy, gdy jechała do Niemiec.

- Potem się nie odezwała? – zapyta zmieszany Cihan.

- Ani słowem.

W retrospekcji zobaczymy porwaną Gonul w samochodzie – związaną i zakneblowaną - i Sedę żądającą od brata, by ją zastrzelił:

- Ta kobieta mogła wszystko usłyszeć. Nie ma prawa żyć.

Kiedy jego siostra wsiądzie do drugiego auta, on wystrzeli w asfalt markując morderstwo i poleci kierowcy wywieźć Gonul do kryjówki. A Seda słysząc strzał, uśmiechnie się z zadowoleniem… W trakcie śniadania i przytulania rozlegnie się pukanie do drzwi, a wcześniej zobaczymy czyjeś obute nogi zmierzające do domu Gonul. Cihan spanikuje. Przez okno będzie widać kobietę w chuście. Zeynep pójdzie otworzyć...