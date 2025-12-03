Miłość i nadzieja, odcinek 345: Zeynep i Cihan zaręczą się! Nie wszyscy będą im życzyć szczęścia - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 345 - środa, 03.12.2025, godz. 17.20 w TVP2

Cihan prowadzi niebezpieczną grę. Zakochał się w dziewczynie pochodzącej z rodziny, którą skrzywdziła Seda. W 345. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" nadejdzie jego wielki dzień.

Zaręczyny Zeynep i Cihana w 345. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 345. odcinku serialu „Miłość i nadzieja” odbędą się zaręczyny Zeynep i Cihana w domu Feraye i Bulenta. Ceremonia zostanie pieczołowicie przygotowana i wszyscy będą w odświętnych strojach, a tace z ciastkami będą już przyszykowane w kuchni przez Sedę.

- Zgodnie z tradycją prosimy o rękę Zeynep dla Cihana – powie uroczyście Belkis.

I również zgodnie z turecką tradycją zaręczyn panna młoda przygotuje dla wszystkich kawę, a przyszłemu panu młodemu poda ją z solą, by wypróbować jego dojrzałość i cierpliwość. Cihan skrzywi się po pierwszym łyku, ale potem uśmiechnie i zawyrokuje:

- Moja ulubiona.

- Młodzi się poznali i pokochali. Dobrze im życzymy, ale muszę spytać. Zeynep, córko, zgadzasz się? – zapyta Bulent.

- Tak, tato - odpowie Zeynep z uśmiechem.

Potem Bulent nałoży córce i Cihanowi obrączki związane czerwoną wstążką, którą potem przetnie. Nie wszyscy jednak będą uradowani zaręczynami. Nie Seda – sprawczyni śmierci Melodi – i nie Ege, który powie Cihanowi:

- Zeynep jest mi bardzo droga. Jeśli ją skrzywdzisz, to pożałujesz.

- Zajmij się żoną. O resztę się nie martw – wysyczy mu Cihan i wyrwie dłoń z jego uścisku.

Ege ostrzeże Sedę w 345. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 345. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Ege, tak jak właśnie obiecał Cihanowi, będzie miał oko na wszystko z nim związane. Będzie więc nadal drążył sprawę ukrycia się przed nim Sedy, kiedy go odwiedził bez uprzedzenia.

– Co dzieje się między tobą a Cihanem? – zapyta sprzątającą w kuchni Sedę.

– Nie rozumiem… Co ma się dziać? – spyta przestraszona jego determinacją w dążeniu do prawdy, dziewczyna. A prawda jest przecież taka, że to ona potrąciła samochodem Melodi, siostrę Egego. A Cihan to jej brat, który nie chce, by trafiła do więzienia.

– Byłaś wczoraj u niego. Dlaczego się przede mną schowałaś? Dlaczego mnie okłamałaś Powiedz mi, co wiesz o Cihanie. A uwolnię cię od wszelkich obaw, które nosisz w sobie.

– Nie wiem nic! Melis mnie tam wysłała!

– Wcześniej czy później odkryję prawdę. Wtedy będziesz żałować, że nie przyznałaś mi się do wszystkiego, rozumiesz? Nie będziesz miała do kogo zwrócić się o litość – zapowie groźnie Ege.