Miłość i nadzieja, odcinek 352: Cihan pojedzie zapolować na Gonul. Zacznie też grozić sterroryzowanemu Gokhanowi - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 352 - piątek, 12.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Jeśli Gonul myślała, że uda się jej uciec, to Cihan już nadchodzi… A zanim ją dopadnie, po raz pierwszy spotka Gokhana w 352. odcinku serialu „Miłość i nadzieja”.

Cihan na tropie Gonul w 352. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 352. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cihan odbierze telefon od Abdul Kadira, którego wcześniej skatował za niedopilnowanie Gonul. Porwana matka Zeynep uciekła z kryjówki, gdzie była przetrzymywana i jej narzeczony jest z tego powodu wściekły.

- Ona pasuje do opisu? Pokazałeś zdjęcie? Dobra, jadę!

Swojej dziewczynie powie, że jego – wyimaginowana – ciotka poczuła się gorzej i musi ją odwiedzić.

Cikhan pokaże Gokhanowi, kto tu rządzi - odcinek 352 serialu „Miłość i nadzieja"

W 352. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cihan po wyjściu z domu wpadnie z impetem na zakręcie drogi na śledzącego Melis Gokhana. Od razu się wkurzy – łatwo traci równowagę nad sobą. A ojciec dziecka Melis naprawdę się go przestraszy!

- Uważaj, jak chodzisz! – syknie Cihan.

- Przepraszam, szukam kogoś – odpowie grzecznie Gokhan.

- Kogo szukasz, nie patrząc przed siebie?

- Niskiej dziewczyny o ciemnych włosach.

- Melis?

- Skąd wiesz?

- A dlaczego?

- Znamy się. Musimy pogadać.

- Dobra. Jakiś dokument! Daj portfel! – zażąda Cihan i ku zdziwieniu Gokhana wyjmie z niego dowód i zrobi jego zdjęcie. A on mu na to pozwoli… - Nic nie kombinuj, bo pierwszy cię znajdę. Przy okazji, jestem Cihan, narzeczony Zeynep. Bądź grzeczny, a teraz spływaj – doda szczypiąc go w policzek.

Odejdzie, a Gokhan zamruczy pod nosem w szoku:

- Jakiś wariat! Czubek!

Gokhan zawędruje śladem Melis w pobliże domu Zeynep i tam omal nie dojdzie do tragedii, a w konsekwencji do ujawnienia prawdy o tym, co łączy go z jej siostrą.