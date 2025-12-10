Miłość i nadzieja, odcinek 351: Cihan okrutnie zemści się za ucieczkę Gonul. A potem Zeynep poczuje, że już do siebie nie pasują – ZDJĘCIA

W 351. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" zaginięcie porwanej Gonul wywoła w Cihanie furię. Pod pretekstem wyjazdu do ciotki spotka się ze swoim wspólnikiem i go skatuje, grożąc pogrzebaniem żywcem, jeżeli matka Zeynep się nie odnajdzie. A ona gwałtownie zatęskni za Egem i poczuje się nieszczęśliwa. Kiedy Cihan wróci zakrwawiony i spocony, Zeynep spojrzy na niego na nowo – kobiety zakochanej w innym, która nie widzi już w swoim narzeczonym nic, co by ją z nim łączyło...

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 351 - czwartek, 11.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Nikt nie wie, gdzie przebywa Gonul. W 351. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" jej zniknięcie doprowadzi Cihana do furii.

Cihan skatuje wspólnika w 351. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 351. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Bulent powie Zeynep, że według niego Cihan jest dziwny – trochę poniewczasie, bo sam parł przecież do jej z nim zaręczyn, które dopiero co się odbyły:

- Jest miły i wyrozumiały, lecz dla innych bywa okrutny – odpowie Zeynep.

- Jeśli będzie okrutny dla ciebie, nie będę miał dla niego litości.

W tym czasie Cihan będzie katował swojego pomagiera za to, że nie dopilnował Gonul, przez co zdołała uciec. To będzie ta jego „wizyta u ciotki”…

- Czasami jego oczy robią się przejrzyste, widać wtedy całą jego duszę. To, że potrafi współczuć – stwierdzi Zeynep.

Zabawne, że akurat w tej chwili Cihan zagrozi bitemu przez siebie wspólnikowi, że go pogrzebie żywcem...

Zeynep odkocha się w Cihanie - odcinek 351 serialu „Miłość i nadzieja"

W 351. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" w kuchni domu Gonul Zeynep ze łzami w oczach będzie wspominać szczerą rozmowę z Egem. Przyzna sama przed sobą, że nie jest szczęśliwa. Usłyszy wracającego do domu Cihana i zobaczy krew na jego ręce – tej, którą tłukł kolegę – i ubraniu. On wytłumaczy to sprzeczką z kierowcą innego samochodu. Będzie z siebie dumny, a wspomnienie awantury wywoła u niego prostacki śmiech. I nagle Zeynep zobaczy go w innym świetle – jako gwałtownego, nieokrzesanego mężczyznę, tak różnego od spokojnego Egego… W dodatku poczuje od Cihana silny zapach potu – kiedy on przyciągnie ją do siebie i przytuli – i to dodatkowo odstręczy ją od niego. Czy to już koniec jej uczucia? Czy Cihan był tylko nagrodą pocieszenia po niedostępnym już, żonatym Egem? Ale przecież są zaręczeni!

