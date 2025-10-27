"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 314 - poniedziałek, 27.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Melis i Zeynep będą dalej szczerze ze sobą rozmawiać i powiedzą sobie wszystko w 314. odcinku serialu „Miłość i nadzieja". Ege usłyszy o miłości i rozstaniu.

Konfrontacja Melis i Zeynep w 314. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 314. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" dojdzie do konfrontacji Melis i Zeynep w obecności Egego, Belkis i Feraye. Melis zażąda od siostry jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy kocha jej męża. Zeynep odpowie zdecydowanie, że tak:

– Kochałam Egego i nadal go kocham. To coś, czego nikt – ani ty, ani ktokolwiek inny – nie może mi odebrać. To, co z nim przeżyłam, nie jest powodem do wstydu, tylko do dumy.

– Więc przyznajesz, że nadal kochasz mojego męża? – Melis wyda się pokonana, zwłaszcza że Zeynep ponownie odpowie twierdząco.

– Jak więc mamy budować most między nami, siostro? Jak mam dalej żyć, wiedząc, że moja siostra kocha mojego męża?

– Normalnie, Melis. Tak jak ja żyję, wiedząc, że próbowałaś mnie zabić. Każdego dnia budzę się z tą świadomością i idę dalej. Ty też możesz. Ale powiem ci coś, co może cię uspokoić… Cihan mi się podoba – nieoczekiwanie wyzna Zeynep.

– Kiedy zaczął ci się podobać? – wtrąci niezwykle zainteresowany tym tematem Ege.

Belkis zdziwi się, że go to obchodzi, a kiedy jej syn stwierdzi, że Cihan przynosi z zobą same kłopoty, Feraye przypomni mu, że to wybór Zeynep.

– Jak możesz tak mówić? Zeynep jest siostrą Melis. Jeśli Cihan się z nią zwiąże, stanie się częścią naszego życia! – oburzy się Ege.

– Czy ty i Cihan jesteście razem? – Feraye zapyta wreszcie Zeynep.

– Nie zaakceptowałam jeszcze jego propozycji – odpowie siostra Melis.

A ona sama stwierdzi, że wygląda na to, że pewnie ją zaakceptuje.

– Cihan jest… inny. Czasem pogodny jak letni dzień, a czasem zimny i mglisty jak zimowy poranek. Ale nikt z nas nie jest idealny – westchnie Zeynep.

– Ten facet jest niebezpieczny. Nie masz pojęcia, do czego jest zdolny. Po wszystkim, co się wydarzyło, powinnaś trzymać się od niego z daleka – pouczy ją Ege.

– Zeynep podoba się taki, jaki jest. To nie nasza sprawa - wtrąci Melis, której zależy na związku jej siostry z Cihanem.

Przeprosi siostrę za to, że namówiła Zeynep do zrobienia testu DNA, oszukując ją, że dziecko w jej brzuchu jest chore. Chciała się tylko upewnić, że rzeczywiście są siostrami.

Zeynep skończy z Egem w 314. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 314. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" po rozmowie z Melis Zeynep wyjdzie, ale nie ujdzie nawet kilku kroków, kiedy na jej drodze stanie Ege. Dziewczyna uświadomi mu, że odtąd nic już nie może ich łączyć:

– Bardzo cię kocham. Bardziej niż cokolwiek na świecie. Teraz jednak jesteś mężem mojej siostry i niedługo zostaniesz tatą. Każde z nas powinno ruszyć swoją drogą. Nie żałuję niczego, co przeżyliśmy. Nie jestem na ciebie zła. Po prostu tak się ułożyło. Wiedziałam, że to będzie trudne, lecz dłużej nie może tak być. Bardzo cię kocham. Żegnaj.

I Zeynep odejdzie, zostawiając Ege przed bramą domu.