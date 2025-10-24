Miłość i nadzieja, odcinek 313: Zeynep nie odpuści sobie Egego? Uprzedzi Melis, co planuje!  – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-10-24 13:14

Odkąd Melis wie, że Zeynep jest jej siostrą, jest w niej jeszcze więcej niechęci do niej. I nie zamierza się z nią kryć. W 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" ciężarna żona Egego powie Zeynep, jak bardzo żałuje, że w ogóle coś je łączy. Postara się jednak wykorzystać fakt ich siostrzeństwa tak, by córka Gonul nie pomyślała już o powrocie do Egego, z którym kiedyś była. Zapłakana Zeynep coś jej przyrzeknie…

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 313 - sobota, 25.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Melis i Zeynep chyba nigdy nie dojdą do porozumienia. Ich gorycz wyleje się z nich jak lawa w 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Melis pokaże, jak bardzo nie lubi Zeynep w 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis i Zeynep będą kontynuować gorzką rozmowę na temat swoich siostrzanych relacji, które powinny być serdeczne, a są wrogie. Wymianie zdań będą się przysłuchiwać Ege, Feraye i Belkis.

– Pierwszego dnia, kiedy przyjechałam do tego domu, uważałam ciebie i Yigita za moje rodzeństwo, a wujka Bulenta za ojca – wyzna szczerze Zeynep.

– Ale przecież cały czas się z tobą kłóciłam. Nie chciałam cię – powie Melis.

Ege poprosi żonę, by się uspokoiła:

– Skoro wyszło na jaw, że jesteście siostrami, rozmawiajcie spokojnie, dobrze?

– Dla ciebie to najtrudniejsze, prawda? Bo jesteś mężem siostry swej byłej. Na dodatek w ciąży.

Obietnica Zeynep w 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis będzie się starała wymóc na Zeynep, by trzymała się od Egego z daleka:

- Dobrze wiesz, czym jest uczciwość, wiarygodność i solidarność kobiet, prawda? Zatem, siostro, przedstawiam ci swego męża, Egego. Ege, poznaj swoją szwagierkę, Zeynep.

– Melis… Jak dobrze byłoby, gdybyśmy się nigdy nie poznały. (...) Może gdyby wujek Bulent powiedział nam prawdę wcześniej, nikt z nas nie musiałby nosić w sobie tyle bólu i nienawiści – stwierdzi Zeynep ze łzami w oczach.

Melis uśmiechnie się pogardliwie:

– Myślisz, że to by coś zmieniło? Nawet gdyby mój ojciec wszystko mi wyjaśnił, nadal nie patrzyłybyśmy na siebie z miłością.

Zeynep westchnie:

– Przynajmniej wiedziałabym, że kochasz Egego. Wiedziałabym, że to uczucie towarzyszy ci od dziecka. I wtedy… może zrobiłabym wszystko, żeby cię wesprzeć, zamiast walczyć z tobą.

– Twierdzisz więc, że teraz już tego nie zrobisz?

– Nie martwi mnie twoja miłość i związek.

- Tak? Tylko co? – zapyta podejrzliwie Melis.

– Twoje dziecko, czyli moja siostrzenica. Ty możesz mnie nie lubić, lecz zrobię wszystko, by ona mnie pokochała. Może nie jestem najlepszym człowiekiem na świecie, ale postaram się być najlepszą ciocią.

Miłość i nadzieja, odcinek 313. Melis, Feraye, Zeynep
10 zdjęć

Polecany artykuł:

Miłość i nadzieja, odcinek 312: Melis wyleje swoje gorzkie żale na Egego. Wszys…
Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.