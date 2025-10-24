"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 313 - sobota, 25.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Melis i Zeynep chyba nigdy nie dojdą do porozumienia. Ich gorycz wyleje się z nich jak lawa w 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Melis pokaże, jak bardzo nie lubi Zeynep w 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis i Zeynep będą kontynuować gorzką rozmowę na temat swoich siostrzanych relacji, które powinny być serdeczne, a są wrogie. Wymianie zdań będą się przysłuchiwać Ege, Feraye i Belkis.

– Pierwszego dnia, kiedy przyjechałam do tego domu, uważałam ciebie i Yigita za moje rodzeństwo, a wujka Bulenta za ojca – wyzna szczerze Zeynep.

– Ale przecież cały czas się z tobą kłóciłam. Nie chciałam cię – powie Melis.

Ege poprosi żonę, by się uspokoiła:

– Skoro wyszło na jaw, że jesteście siostrami, rozmawiajcie spokojnie, dobrze?

– Dla ciebie to najtrudniejsze, prawda? Bo jesteś mężem siostry swej byłej. Na dodatek w ciąży.

Obietnica Zeynep w 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 313. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis będzie się starała wymóc na Zeynep, by trzymała się od Egego z daleka:

- Dobrze wiesz, czym jest uczciwość, wiarygodność i solidarność kobiet, prawda? Zatem, siostro, przedstawiam ci swego męża, Egego. Ege, poznaj swoją szwagierkę, Zeynep.

– Melis… Jak dobrze byłoby, gdybyśmy się nigdy nie poznały. (...) Może gdyby wujek Bulent powiedział nam prawdę wcześniej, nikt z nas nie musiałby nosić w sobie tyle bólu i nienawiści – stwierdzi Zeynep ze łzami w oczach.

Melis uśmiechnie się pogardliwie:

– Myślisz, że to by coś zmieniło? Nawet gdyby mój ojciec wszystko mi wyjaśnił, nadal nie patrzyłybyśmy na siebie z miłością.

Zeynep westchnie:

– Przynajmniej wiedziałabym, że kochasz Egego. Wiedziałabym, że to uczucie towarzyszy ci od dziecka. I wtedy… może zrobiłabym wszystko, żeby cię wesprzeć, zamiast walczyć z tobą.

– Twierdzisz więc, że teraz już tego nie zrobisz?

– Nie martwi mnie twoja miłość i związek.

- Tak? Tylko co? – zapyta podejrzliwie Melis.

– Twoje dziecko, czyli moja siostrzenica. Ty możesz mnie nie lubić, lecz zrobię wszystko, by ona mnie pokochała. Może nie jestem najlepszym człowiekiem na świecie, ale postaram się być najlepszą ciocią.