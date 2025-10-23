Miłość i nadzieja, odcinek 312: Melis wyleje swoje gorzkie żale na Egego. Wszystko przez Zeynep – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 312 - piątek, 24.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Tego dnia Melis wyrzuci z siebie najgłębsze żale. Jej gorzkie wyznanie w 312. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" doprowadzi Zeynep do łez, a na Egem nie zrobi żadnego wrażenia.

Wszystko dla Melis w 312. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 312. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis zadzwoni do prawnika i poleci mu jak najszybsze przepisanie na siebie części nieruchomości tak, by nie dowiedziała się o tym Zeynep. Cel jest jeden - wszystko musi należeć do Melis i jej córki.

Melis powie Egemu do słuchu w 312. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 312. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Ege dowie się, że nie mówiąc mu o tym Melis wykonała badania prenatalne. Pokłócą się o to w obecności Feraye, Zeynep i Belkis. Wtedy też wyjdzie na jaw, że Melis wie, iż Zeynep to jej siostra. Oskarżycielsko zapyta Egego:

— Kiedy się dowiedziałeś, mężusiu?

— Dość dawno temu.

— Więc wszyscy wiedzieli od jakiegoś czasu, a ja dowiaduję się dopiero teraz, tak?!

— Milczeliśmy dla twojego dobra. Jesteś w ciąży, nie chciałem, żebyś się denerwowała. Czekałem, aż twoje relacje z Zeynep się poprawią - wytłumaczy Ege.

A ona zapyta Melis:

— Kiedy powiedziałaś „załóżmy, że jesteśmy siostrami”, wiedziałaś o tym, prawda?

Melis odpowie, a w jej wyznaniu będzie wiele goryczy:

— Tak, wiedziałam. Ale chciałam mieć pewność. Od dnia, w którym przekroczyłaś próg tego domu, wszystko zaczęło nabierać sensu. Nagle zrozumiałam, dlaczego mój ojciec cię chronił, dlaczego dawał ci pieniądze, dlaczego… kochał cię bardziej niż mnie. Kiedy przyszłaś do naszego domu, zapomniałam, czym jest radość. Nawet kiedy dowiedziałam się, że jesteś moją siostrą — nie poczułam nic.

— Kiedy się dowiedziałaś… co wtedy poczułaś? — zapyta Zeynep ze łzami w oczach.

— Ból. I złość. Przypomniałam sobie, jak ojciec krzyczał na mnie z twojego powodu. Zrozumiałam, że od zawsze byłam tą gorszą. Ty – cicha, rozsądna, idealna. Ja krzyczę. Ja nie dostałam się na studia, ty zajęłaś piąte miejsce w kraju.

— Melis, co to wszystko ma do rzeczy? — zapyta Zeynep płacząc.

— Ma i to dużo. Potem mój mąż postanowił wszystko naprawić, lecz popsuł jeszcze bardziej. Wszystko się rozpadło – odpowie zimno Melis.

— Od kogo się dowiedziałaś, że jesteście siostrami? — Ege zabrzmi, jakby przeprowadzał śledztwo. Informacja o rozpadzie jego małżeństwa nie zrobi na nim żadnego wrażenia.

— Ważne, że nie od ciebie, choć to ty powinieneś był mi to powiedzieć – rzuci Melis.

Feraye zapragnie się upewnić:

— Taylan ci to powiedział, prawda? To na ten cel pobrałaś dwieście tysięcy?

— Tak. Tego dnia w parku dowiedziałam się, że jesteś moją siostrą, Zeynep. I uwierz mi, nie ma w tym nic, z czego mogłabym się cieszyć.

A Egemu powie dosadnie:

- Jesteś mężem siostry swej byłej. Na dodatek w ciąży.

I teatralnym gestem ich sobie przedstawi.