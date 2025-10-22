Miłość i nadzieja, odcinek 311: Acelya dowie się, że Levent chciał ją zabić. Ale najpierw zemści się na Sili! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 311 - czwartek, 23.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Acelya nie dopuszczała do siebie myśli, że Levent mógłby chcieć się jej pozbyć. Ale w 311. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" nie tylko się o tym przekona, ale też poprzysięgnie mu zemstę.

Acelya zrozumie całą podłość Leventa w 311. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 311. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Levent postanowi pozbyć się z samochodu obciążających dowodów niecnych działań wobec Acelyi – paczki z orzeszkami i ampułko-strzykawki z adrenaliną, czyli leku przeciw wstrząsowi anafilaktycznemu. Lekarz wyrzuci je do kosza. Nie zauważy, że obserwuje go Acelya, która nie może uwierzyć, że byłby zdolny do tego, by zlecić jej zabójstwo. Kiedy Levent się oddali, ona ostrożnym krokiem podejdzie do kosza i wyjmie z niego paczuszkę.

- A jednak chciał mnie uśmiercić – powie zdruzgotana.

Acelya obieca Leventowi zemstę w 311. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 311. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Levent napotka Acelyę na ulicy i zacznie nakłaniać, by wycofała skargę wobec Sili. Będzie twierdził, że jest niewinna. Jego dawna kochanka przystanie na to. Szczęśliwy lekarz zaproponuje jej podwiezienie.

- Dla Sili chciałeś mnie zabić, a Bahar ci pomagała. Ale poczekaj. Najpierw zajmę się Silą, a potem tobą – to złowieszcze zapewnienie Acelya wypowie tylko w duchu, zapinając pas w samochodzie Leventa.