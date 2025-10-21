Miłość i nadzieja, odcinek 310: Zeynep jest w ciąży? Ege nie daruje tego Cihanowi - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 310 - środa, 22.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Uczucie Egego do Zeynep zamanifestuje się zazdrością o nią. W 310. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" nie będzie mógł przeboleć, że może być w ciąży z Cihanem.

Ege spotka Zeynep w szpitalu w 310. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 310. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" ciężarna Melis i Ege udadzą się do szpitala na rutynowe badanie kontrolne. On zostanie na korytarzu i zauważy Zeynep:

– Co tutaj robisz? Melis mówiła, że potrzebujesz recepty czy czegoś podobnego.

– Ja… trochę się przeziębiłam. Poprosiłam lekarza, żeby mnie zbadał.

Po chwili na korytarzu pojawi się pielęgniarka z kartą w ręku, zapraszając Zeynep na pobranie krwi. Ege się zdziwi. Pół godziny potem okaże się, że z Melis wszystko jest w porządku. Ege namówi ją jeszcze na badanie krwi. Nagle Melis zapyta, jak się układa między Zeynep a Cihanem.

– Skąd mam to wiedzieć? – odpowie nagle zirytowany Ege.

– Zawsze są razem. Rozmawiałam z nią wczoraj. Zapytałam, czy coś jest między nią a Cihanem i co do niego czuje. Odpowiedziała wymijająco, ale… ja wiem swoje. Nie wiem, jak daleko to zaszło, ale zdecydowanie coś się dzieje. Pasują do siebie… są jak dwie połówki tego samego jabłka. Widać, że ta relacja się rozwinie. Jestem tego pewna.

Zeynep w ciąży z Cihanem – dla Egego to stanie się jasne w 310. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 310. odcinku serialu „Miłość i nadzieja", kiedy pielęgniarka wyjdzie z laboratorium, podejdzie do niej Ege:

– W środku była przed chwilą pani Zeynep, miała mieć pobraną krew.

– Pani Zeynep… A pan jest jej mężem? To normalne, że przyszły ojciec jest zdenerwowany. Mam nadzieję, że test ciążowy da pozytywny wynik – wypali pielęgniarka do osłupiałego Egego, nie czekając na jego jasną odpowiedź, czy coś go łączy z Zeynep.

Ege przypomni sobie Melis mówiącą o bliskości Zeynep i Cihana i zaciśnie wściekle usta.

– Nie… Niech to nie będzie prawda. Tylko tego brakowało! Jeśli to Cihan… przysięgam, nie daruję mu tego! – zdecyduje.