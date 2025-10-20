Miłość i nadzieja, odcinek 309: Yildiz pozna prawdę o próbie zabójstwa Acelyi. Zdobędzie dowód! – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 309 - wtorek, 21.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Rezolutna Yildiz nie spocznie, dopóki nie znajdzie dowodów na zbrodnie Bahar. Żona Kuzeya i jej matka muszą w końcu ponieść konsekwencje swoich niecnych czynów w 309. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Yildiz zobaczy Bahar w morderczej akcji w 309. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 309. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Yildiz znajdzie chwilę czasu między ciągłymi rozkazami Bahar, by obejrzeć nagrania z ukrytej kamery w kuchni. Zobaczy na jednym z nich, jak żona Kuzeya otwiera piekarnik i posypuje lasagne czymś, co przygotowała w woreczku. Zrozumie, co to:

– Orzeszki… To musiały być orzeszki ziemne – powie do siebie pamiętając, że Acelya ma przecież na nie silną alergię.

Pobiegnie do Kuzeya, by mu o tym powiedzieć. Ale na podjeździe nagle usłyszy, jak otwierają się drzwi magazynu, a na ich progu stanie Sila.

Sila zostanie ukryta w magazynie w 309. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

Dlaczego Sila wyjdzie z magazynu? Co tam będzie robić? Nieco wcześniej, w 309. odcinku serialu „Miłość i nadzieja", Yildiz zawiadomi Kuzeya, że przyjechała policja i pyta o Silę, bo Acelya poskarżyła się, że usiłowała ją zabić, funkcjonariusze chcą więc ją aresztować pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Mąż Bahar postanowi, że ukochana nie trafi do aresztu. Powie policjantom, że Sili nie ma w domu i zamknie ją w magazynie. A rodzinie, że ją zawiózł na komisariat. Sila prześpi się w magazynie, ale potem z niego wyjdzie i natknie się od razu na Yildiz.