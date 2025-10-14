Miłość i nadzieja, odcinek 303: Cavidan zabezpieczy przyszłość swoją i Bahar. Levent nie będzie krył podziwu dla jej sprytu – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 303 - wtorek, 14.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Oportunistyczna Cavidan udowodni córce, że potrafi o nią zadbać nie bacząc na konsekwencje. Posunie się nawet do kradzieży.

Cavidan okaże się zwykłą złodziejką w 303. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 303. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Sila będzie czekać na pobranie krwi, którą wspaniałomyślnie podaruje operowanej Hulyi. W tym czasie Bahar będzie się starała bezskutecznie dodzwonić do Cavidan. Wreszcie się uda!

— Mamo, od jak dawna do ciebie wydzwaniam? Dlaczego nie odbierasz? Czy wiesz, ile wymówek musiałam wymyślić, żeby tego nie zauważyli? – powie matce z wyrzutem.

— Nie zrzędź. Zabezpieczam nam przyszłość – odpowie jej Cavidan.

— O czym ty mówisz, mamo? Jakie ratowanie przyszłości?

— Zgarniam złoto Naciye.

— Co?! Czy ty oszalałaś? – Bahar przez chwilę pomyśli, że się przesłyszała.

— Zamknij się i mnie posłuchaj. Co zrobimy, kiedy Kuzey wyrzuci nas z domu? Skończysz w więzieniu z powodu jego siostry.

— Mamo, a jeśli Yildiz cię zobaczy?

— Odprawiłam ją.

— Mamo, natychmiast odłóż wszystko na miejsce. Nie rób głupstw. Hulya nic nie powiedziała i nie wiadomo, co z nią dalej będzie.

— Jakaś ty głupia! Jeżeli przeżyje operację, to wszystko się wyda. Szkoda czasu. Kończmy – Cavidan zakończy rozmowę i wróci do grabieży cennych przedmiotów, które będzie ładować do worka.

Levent ukradnie telefon Hulyi w 303. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 303. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" przebiegły Levent podejdzie do Bahar. Usłyszy rozmowę matki z córką i nie będzie krył podziwu dla Cavidan:

— Matka okrada dom? Trzeźwo myśli. Gdy Kuzey dowie się wszystkiego, natychmiast z tobą zerwie, a Sila mnie zostawi. Będziecie musiały opuścić dom. Matka myśli logicznie. Na jej miejscu zrobiłbym to samo.

— Moja mama nie jest złodziejką. Nie upadłyśmy tak nisko – odpowie niepewnie Bahar, a on pokaże jej, że ma w kieszeni jej rozbity telefon, ten, przez który ona wypchnęła Hulyę z balkonu, a który potem schowała do swojej torebki Sila:

— Zdobyłeś go? — zapytała z uśmiechem.

— Tak. Zabrałem go, kiedy Sila poszła oddać krew.

— A jeśli Hulya opowie całą historię?

— Zaprzeczymy. Bez dowodów jej słowa nic nie znaczą.

W korytarzu rozległ się dźwięk otwieranych drzwi – czy to chirurdzy, którzy opowiedzą rodzinie o przeprowadzonej operacji Hulyi?