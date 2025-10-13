Miłość i nadzieja, odcinek 302: Agresywny Ege wywlecze Zeynep z domu. Widok aresztowanego Cihana złamie jej serce – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-10-13 15:56

W 302. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep nie zdoła wytłumaczyć Egemu, że nie wierzy w to, iż Cihan jest mordercą i że chce, by opuścił jej dom. On nie tylko pozostanie głuchy na jej prośby, ale siłą wywlecze ją na ulicę na oczach jej zaskoczonej matki. Tam oboje zobaczą, jak policjanci aresztują Cihana, który wyszedł po obwarzanki. Zeynep nie będzie mogła się z tym pogodzić.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 302 - poniedziałek, 13.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Ege zachowa się paskudnie wobec Zeynep. W 302. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" ich relacje popsują się jeszcze bardziej.

Ege będzie brutalny wobec Zeynep w 302. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 302. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Ege spróbuje przekonać nieufną Zeynep, że musi opuścić dom, w którym przebywa razem z Cihanem, którego nazwie mordercą:

Dlaczego miałbym kłamać? Pamiętasz, że Taylan szukał czegoś na podłodze? Szukał tej łuski. Zbadali ją specjaliści od balistyki. Raport to potwierdza: ta broń brała udział w przestępstwie. I nie mówię tego ja, tylko policja.

- (…) Przestałam ci wierzyć. Długo ukrywałeś przede mną fakt, że wujek Bulent jest moim ojcem. Milczałeś, wiedząc o tym. Przez ciebie obcy mężczyzna był dla mnie ojcem. Siedziałam przy tym stole i jadłam z nim obiad, myśląc, że to mój tata – odpowie twardo Zeynep.

Co mogłem zrobić? Chciałem ci powiedzieć, ale bałem się, że wszystko się rozsypie. Ty i Melis darłyście koty. Nie chciałem jeszcze bardziej skomplikować sytuacji - Ege się wkurzy.

— Milczałeś dla Melis. A potem Taylan porwał Cihana i go ranił.

— Idziesz z własnej woli, czy mam cię zmusić? — krzyknie Ege.

— Wszyscy inni milczeli, tylko Cihan mi powiedział. Dość już tego!

- Idziemy! Mieszkacie pod jednym dachem z mordercą! – Ege wywlecze Zeynep siłą na ulicę.

W 302. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cihan zostanie aresztowany

W 302. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" szamoczący się na ulicy Zeynep i Ege staną nagle jak wryci widząc, jak policjanci aresztują Cihana.

— Widzisz? Mówiłem ci. Policja po niego przyjechała – stwierdzi z satysfakcją Ege.

Zeynep spróbuje się wyrwać z jego rąk, by do niego pobiec, ale nie będzie wystarczająco silna.

— Nie rozumiesz? Ten człowiek jest przestępcą! Kogoś zabił! Policja wkrótce wszystko odkryje – krzyknie Ege.

Zeynep go oskarży:

— A ty? Czy ty nie jesteś przestępcą, Ege?! Tak długo ukrywałeś przede mną, kto jest moim prawdziwym ojcem! Zniszczyłeś moje zaufanie! Czy to nie jest zbrodnia?!

— To prawda, że kogoś zastrzeliłeś? – zapyta Cihana Zeynep, kiedy on wyrywając się funkcjonariuszom podbiegnie do niej z obwarzankami.

— To absurd! To twoje dzieło, prawda? Chcesz przykryć własne kłamstwa, oczerniając mnie?! – krzyknie do Egego.

— Cihan… Nic nie zrobiłeś, prawda? Powiedz, że mogę ci ufać…

— Zaufaj mi, Zeynep! Nie zrobiłem nic złego. To pomyłka, kłamstwo! Nie wierz w jego kłamstwa! – zapewni ją Cihan.

— Wystarczy! — przerwał policjant, chwytając Cihana za ramię i pakując do samochodu.

Spojrzenie Zeynep będzie pełne bólu.

Miłość i nadzieja, odcinek 302. Ege, Zeynep, Cihan
17 zdjęć

Polecany artykuł:

Miłość i nadzieja, odcinek 301: Bahar urządzi cyrk najpierw w domu, a potem w s…
Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.