Miłość i nadzieja, odcinek 301: Zeynep wreszcie się uśmiechnie, gdy otrzyma od Cihana piękny prezent. Jego zakochane oczy zdradzą, co do niej czuje - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 301 - sobota, 11.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Po smutnych przejściach i rozczarowaniach Zeynep wreszcie odetchnie dzięki Cihanowi. W 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" przekona się o jego miłości.

Prezent Cihana dla Zeynep w 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" rozgoryczona Zeynep będzie dochodzić do siebie po rewelacjach, jakie usłyszała na temat prawdziwej tożsamości swojego ojca w domu Gonul. Jest Nowy Rok i z tej okazji otrzyma od Cihana niespodziewany prezent. Kupi go jej za część odprawy, jaką otrzymał – jest teraz bezrobotny. Onieśmielona dziewczyna będzie z wahaniem trzymać okrągłe pudełko, jakie od niego dostanie. Wreszcie je otworzy – w środku będzie gruby, miękki, różowy szal w kratę.

- Ma być ciężka zima, będzie cię grzał – powie Cihan, który zauważy, że podarunek sprawił jej ogromną radość.

Zeynep przytuli go z wdzięcznością, a on będzie bardzo poruszony trzymając ją w ramionach – przecież tak bardzo ją kocha! Kiedy Cihan wręczy także jej matce noworoczny prezent – beżowy sweter z golfem – Zeynep będzie wzruszona jego życzliwością. Po jego wyjściu Gonul skomplementuje szal od Cihana i powie córce, że on ją kocha, a ona znowu się uśmiechnie, wyraźnie ucieszona z tego faktu.

W 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Ege nazwie Cihana mordercą

W 301. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Ege otrzyma z laboratorium raport kryminalistyczny dotyczący łuski, którą oddał do analizy. Powie Feraye, że życie Zeynep jest zagrożone:

– Musimy natychmiast ją tu sprowadzić.

– Dobrze, zadzwoń do niej. Niech przyjdzie – zgodzi się jego ciocia.

– Myślisz, że tego nie próbowałem? Nie odbiera, nie odpisuje na wiadomości. Jest na mnie zła. W tej sytuacji nie mamy wyboru. Muszę po nią pojechać i zabrać ją siłą, jeśli będzie trzeba.

Ege pojedzie do Zeynep i zobaczy ją otuloną szalem od Cihana. Każe się jej spakować i z nim jechać, mówiąc kategorycznie:

— Cihan jest przestępcą. Zabił kogoś.

- Co?!

Czy Zeynep mu uwierzy po tym, jak przez długi czas ją oszukiwał? Na pewno nie!