Miłość i nadzieja, odcinek 300: Nienawiść Bahar zniszczy wszystkim życie! Zła do szpiku kości siostra Sili nie cofnie się przed niczym – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 300 - piątek, 10.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Bahar pokaże, na co naprawdę ją stać. W 300. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" świat pozna jej prawdziwe oblicze.

W 300 odcinku „Miłość i nadzieja" Bahar spróbuje zabić Hulyę

W 300. odcinku „Miłość i nadzieja" Levent wejdzie do pokoju Hulyi prosząc o pokazanie mu nagrania w telefonie, a Bahar będzie ich podsłuchiwać. Dostanie aparat i usunie wideo.

— Co zrobiłeś?! Usunąłeś film! — krzyknie Hulya.

— Przepraszam, ale nie zostawiłaś mi wyboru. Kocham Silę, a Bahar kocha Kuzeya. Nie mogę pozwolić, żebyś to zniszczyła.

— Myślisz, że to jedyne nagranie? Że nie zrobiłam kopii? Mam wszystko — film, wiadomości. Zadzwonię do Oktaya. Prześle mi to jeszcze raz.

Levent pójdzie do Bahar i powie jej, że nic już nie da się zrobić, ale pojawi się Cavidan z kluczem, który otwiera wszystkie drzwi w domu. Poleci Leventowi odebrać telefon Hulyi i wszystko z niego usunąć.

— To niemożliwe. Nie skasujemy wszystkich kopii. A Kuzey? Uwierzy własnej siostrze na słowo. Nie uciekniemy od tego.

Bahar wyciągnie rękę po klucz i powie Leventowi, by chwycił telefon, a ona zajmie się resztą. Hulya odmówi oddania telefonu.

— Pani Hulyo, proszę… niech pani nie stawia mnie w takiej sytuacji – poprosi Levent.

— W jakiej sytuacji? Dlaczego miałabym ci go oddać?

Levent wyrwie jej telefon z ręki, a zrozpaczona Hulya krzyknie:

— Powiem Kuzeyowi wszystko! Zobaczy, kim naprawdę jesteście! Złoczyńcy! Manipulatorzy!

— Dość! Dlaczego mnie nie zostawisz w spokoju? Co ci zrobiłam? Dlaczego mnie tak nienawidzisz? – wybuchnie patrząca na to wszystko Bahar.

Hulya cofnie się, przerażona wyrazem twarzy dziewczyny:

— Nie podchodź do mnie!

— Zawsze byłam dla ciebie dobra. Ale ty nie wiesz, czym jest życzliwość. Zawsze mnie poniżałaś, zawsze przeszkadzałaś! – krzyknie Bahar.

— Odejdź ode mnie, dziewczyno!

— Nie powiesz nic Kuzeyowi. Rozumiesz?!

— A niby jak mnie powstrzymasz?

— Tak!

Bahar wyciągnie ręce i wypchnie Hulyę a balkonu. Na trawniku będzie leżeć jej bezwładne ciało, a obok niej telefon.

W 300 odcinku „Miłość i nadzieja" Kuzey przeżyje wstrząs

W 300. odcinku „Miłość i nadzieja", po wypchnięciu Hulyi z balkonu pojawi się na nim nagle Cavidan i usłyszy krzyk Leventa:

— Zabiłaś ją! Twoja córka ją popchnęła! Ja nic nie zrobiłem!

Bahar zapyta poniewczasie:

— Co ja zrobiłam…? Przysięgam… to stało się tak nagle… Ja… Boże, co teraz zrobię?

Nagle zza bramy dobiegnie dźwięk silnika samochodu Kuzeya i cała trójka w pośpiechu zniknie. Kuzey i Sila zobaczą na trawniku nieprzytomną Hulyę.

— Siostro?! Otwórz oczy. Proszę cię… - krzyknie Kuzey.