Miłość i nadzieja, odcinek 302-307. Sila uratuje życie siostry Kuzeya po wypadku! Levent będzie chciał pozbyć się byłej kochanki, Acelyi. Streszczenia odcinków od 13.10 do 18.10.2025 - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-06 8:38

Co wydarzy się w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" (Ask ve Umut) w październiku w odcinkach 302-307? Hulya będzie walczyła o życie po upadku z balkonu. Nikt jednak nie dowie się, że to Bahar chciała ją zabić. Siostra Kuzeya przejdzie poważną operację i to Sila ją uratuje, bo odda dla Hulyi krew. Zyska tym samym wdzięczność całej rodziny Kuzeya. Cavidan zostanie oskarżona o kradzież biżuterii Naciye. Do życia Leventa wkroczy jego dawna kochanka, Acelya, której lekarz postanowi się pozbyć. Zobacz ZDJĘCIA i streszczenia odcinków 302-307 "Miłość i nadzieja" na cały tydzień, od poniedziałku, 13.10 do soboty, 18.10.2025.

"Miłość i nadzieja" odcinek 302 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Policja aresztuje Cihana. Zeynep nie wierzy, że mógł kogoś zabić. Hulyę zabierają na operację. Nikt z rodziny Kuzeya nie będzie miała pojęcia, że to Bahar wypchnęła ją z balkonu, że to wcale nie był wypadek. Cavidan kradnie złoto Naciye. Melis dowiaduje się przez telefon, że Yigit się bił i jest ranny w głowę.

"Miłość i nadzieja"  odcinek 303 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila oddaje krew dla operowanej Hulyi. Tym samym ratuje życie siostrze Kuzeya. W szpitalu pojawi się także Feraye, która będzie wzruszona gestem Sili. Żadna z nich nie dowie się jednak, że łączą ją więzy krwi, że Sila jest córką Feraye. Zeynep i Melis prowadzą całkiem przyjazną rozmowę. Bahar nadal czepia się Yildiz. Policja wypuszcza Cihana.

"Miłość i nadzieja" odcinek 304 - środa, 15.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Rodzina przyłapuje Cavidan ze złotem i srebrami ukrytymi w szafie. Yildiz wyznaje Sili, że ma podejrzenia wobec Bahar i Leventa. Melis idzie w sprawie Zeynep na spotkanie z Taylanem. Sila wyznaje Leventowi, że chce przełożyć ślub. Narzeczony wpada w szał. Nie przyjmuje tego do wiadomości. 

"Miłość i nadzieja" odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Yildiz buntuje Silę przeciwko Bahar i Leventowi. Levent usuwa wszelkie ślady po konszachtach z Bahar. Melis jedzie z pieniędzmi na spotkanie z Taylanem. Zeynep ma dość tajemnic i chce powiedzieć Malis, że są siostrami.

"Miłość i nadzieja" odcinek 306 - piątek, 17.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey przyprowadza do domu Acelyę, która była kiedyś blisko z Leventem. Spotyka piękną brunetkę na ulicy i przypadkiem powoduje jej wypadek. Taylan zdradza Melis, kto jest ojcem Zeynep. Hulya dostaje paraliżu. Acelya żąda od Leventa zwrotu dużego długu.

"Miłość i nadzieja" odcinek 307 - sobota, 18.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Levent rozpaczliwie szuka pieniędzy dla Acelyi. Melis usiłuje podstępem zdobyć kod DNA Zeynep. Levent wpada na pomysł wyeliminowania Acelyi. Melis wyznaje matce, że wie, że Zeynep jest jej siostrą.

74 zdjęcia
