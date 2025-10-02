Miłość i nadzieja, odcinek 306: Kuzey odnajdzie byłą kobietę Leventa. Oto kim jest Acelya! Tak wyjdzie na jaw, że była ofiarą narzeczonego Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 306 - piątek, 17.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Była kobieta Leventa pojawi się w życiu Kuzeya w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" w dramatycznych okolicznościach! Prawnik spowoduje wypadek pięknej Acelyi, która wejdzie mu pod koła samochodu, kiedy będzie śledził Silę i Yildiz. Na szczęście Acelya nie zostanie ranna. Upadnie tylko na jezdnię i pod wpływem stresu dostanie silnego ataku paniki. Nie będzie mogła oddychać, nie będzie miała przy sobie telefonu, więc Kuzey zrobi jej zastrzyk z leku przeciwalergicznego, który znajdzie w jej torebce.

Kuzey uratuje Acelyę po wypadku w 306 odcinku "Miłość i nadzieja"

Po wypadku Acelyi w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wspaniałomyślnie zaoferuje jej swoją pomoc. A kiedy nieznajoma kobieta omal nie zemdleje, złapie ją w ramiona, ratując przed kolejnym upadkiem. Spojrzą na siebie przez chwilę i przeszyje ich dreszcz. Zaraz potem Kuzey sprowadzi Acelyę do swojego domu. Mimo że piękna brunetka nie będzie chciała sprawiać kłopotu, narzucać się mężczyźnie, który już i tak jej pomógł.

Kim jest Acelya? W 306 odcinku "Miłość i nadzieja"wyjdzie na jaw, że była ukochaną Leventa

Zanim Kuzey w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" przedstawi Acelyę swojej rodzinie, była partnerka Leventa skorzysta z toalety. Tam wrócą do niej koszmarne wspomnienia z przeszłości, sprzed kilku miesięcy, jak była bita, zastraszana i terroryzowana przez lekarz z psychiatryka. Tak mrocznego oblicza Leventa nikt jeszcze nie poznał. Nawet jego narzeczona Sila.

Na widok Acelyi w 306 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent aż zblednie, ledwie wykrztusi z siebie słowo. Sila nie zorientuje się, że coś jest nie tak, ale Bahar od razu zauważy, że kobieta, którą Kuzey sprowadzi do domu wywoła w narzeczonym siostry duże emocje.

Levent rzuci się na Acelyę w 306 odcinku "Miłość i nadzieja"

W finale 306 odcinka "Miłość i nadzieja" wściekły Levent siłą wyciągnie Acelyę na ulicę i upewniając się, że nikt ich nie widzi, chwyci ją za gardło, jakby chciał udusić. Tym razem Acelya nie da się zastraszyć! Zażąda od Leventa zwrotu dużego długu, a jeśli nie odda jej wszystkiego Sila, Kuzey i Bahar poznają jego prawdziwą tożsamość.