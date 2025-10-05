Miłość i nadzieja, odcinek 299. Hulya szantażowana przez Cavidan. Kuzey domyśli się, że Sila go kocha – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 299 - czwartek, 09.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Emocje sięgną zenitu. W 299. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" doprowadzone do ostateczności bohaterki sięgną po najtwardsze argumenty. Prawdziwe uczucia wyjdą na jaw.

W 299. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cavidan zaszantażuje Hulyę

W 299. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Hulya powie Cavidan i Bahar, że Sila zaręczyła się z Leventem tylko po to, żeby to właśnie Bahar mogła być szczęśliwa:

– Jedno słowo Sili i Kuzey rzuciłby Bahar bez wahania. Nawet jej płacz i błagania by go nie zatrzymały. Powiem wszystko Kuzeyowi, rozumiecie? A potem on poślubi Silę!

Słysząc to Bahar spoliczkuje Hulyę, której nie uda się dodzwonić do Kuzeya. Wtedy Cavidan rzuci wszystko na jedną szalę. Powie Hulyi, że jej matka zamordowała Alpera, a ona wyczyściła krew i pochowała ciało, by ją chronić. Spróbuje szantażu. Albo Hulya będzie milczeć albo jej matka skończy w więzieniu. Pokaże jej wideo, na którym Bahar całuje Leventa, by ratować małżeństwo. Hulya postanowi pokazać nagranie Kuzeyowi. Cavidan ponownie wytoczy argument matki-morderczyni, ale nie zrobi tym wrażenia:

— Jeśli mama zabiła Alpera, pójdzie do więzienia. Ale i tak pokażę nagranie Kuzeyowi! Koniec waszych intryg. Popamiętacie mnie – krzyknie Hulya do zaskoczonych Cavidan i Bahar.

Zamknie się w pokoju na klucz, a oszalała Bahar postanowi podpalić dom.

W 299. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Kuzey domyśli się prawdy

W 299. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey zaparkują przed domem na uboczu:

– To miejsce wskazała Mualla. Powiedziała: „Mój syn tam jest. Ktoś go atakuje. Biegnij i pomóż mu.” Ale nie słychać żadnych krzyków, żadnego ruchu. Wszystko wygląda normalnie – stwierdzi zaniepokojona Sila.

Wejdą do środka. W salonie na wersalce zobaczą białą suknię ślubną, a niej kartkę, którą zacznie czytać Kuzey. Sila będzie coraz bardziej skonsternowana:

"Moja Silo, piękna dziewczyno o czułym sercu. Wciąż mówiłaś, że go kochasz – niebieskookiego chłopaka, którego imienia nie pamiętasz. Mówiłaś, że ma najpiękniejsze oczy na świecie. Podobno się zaręczyłaś – oby z tym niebieskookim chłopakiem. To była suknia na ślub z moją niespełnioną miłością. Włóż ją w dniu swojego. Kochaj też za mnie. Szczęśliwego Nowego Roku."Kuzey spojrzy na Silę i zapyta:

– To ja jestem tym niebieskookim chłopakiem...?