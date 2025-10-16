Miłość i nadzieja, odcinek 305: Sila i Yildiz zawalczą o prawdę. Znajdą dowód, że Bahar chciała zabić siostrę Kuzeya - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Sila i Yildiz wyjdą razem z domu Kuzeya pod pretekstem zakupów w supermarkecie i aptece. W rzeczywistości w 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" będą chciały porozmawiać swobodnie, bez natrętnych uszu wokół nich.

Nadzieja i rozczarowanie Sili i Yildiz w 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Sila, po wyjściu przed drzwi domu Kuzeya, zapowie Yildiz, że nie spocznie, dopóki nie upewni się, jak doszło do wypadku Hulyi. Yildiz jej przytaknie i da nadzieję:

— W swoim ogrodzie Mahir, chłopak sąsiadów, puszcza takie urządzenie… Ponoć ta zabawka wszystko filmuje. Może sfilmował wypadek Hulyi. Zobaczyłybyśmy, czy ktoś jej w tym pomógł i może poznałybyśmy tajemnicę Bahar i Leventa.

— Możemy zobaczyć, czy naprawdę spadła sama… czy ktoś ją zepchnął? – powie Sila.

— Właśnie tak. Jeśli nagranie istnieje, dowiemy się prawdy. Odkryjemy też tajemnicę Bahar i Leventa.

Wyjdą na ulicę i zobaczą Mahira przed jego domem. Chłopiec zażąda pieniędzy. Yildiz zaoferuje wydziergany przez siebie sweter, a Sila ciasto, mówiąc, że od pieniędzy ważniejsze jest bezinteresowne pomaganie innym. Chłopiec pójdzie po dron, ale wróci tylko z jego resztkami. Powie, że kolega, któremu na chwilę go pożyczył, spowodował, że spadł. Nagrania zostały zniszczone i nie da się ich odzyskać. Ostatnia nadzieja, jaką miały, legnie w gruzach.

Spisek Bahar i Leventa w 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

Za zniszczeniem drona będzie stał Levent. W 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" zadzwoni do Bahar z samochodu zaparkowanego niedaleko Mahira i podziękuje jej:

— Gdybyś mnie nie ostrzegła, byłoby po nas.

Opowie jej, że ruszył samochodem w kierunku chłopca, który przestraszył się i dron spadł na ziemię. Levent udał, że go ogląda, ale wyjął z niego kartę pamięci i skasował ją. Bahar zaśmieje się triumfalnie. Okaże się, że z okna domu Kuzeya usłyszała, jak kilka metrów poniżej Sila i Yildiz rozmawiały o dronie i od razu poinformowała Leventa.