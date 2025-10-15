Miłość i nadzieja, odcinek 305: Zeynep dłużej nie wytrzyma. Melis musi się dowiedzieć, że są siostrami - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

W domu Feraye dojdzie do spektaklu wzajemnych pretensji i oskarżeń. W 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" wszystkich zmartwi zniknięcie Melis.

Wściekła Zeynep na skraju histerii w 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep będzie miała serdecznie dosyć sytuacji, w której każdy udaje, że nie ma o niczym pojęcia, chociaż wszyscy, poza Melis, znają prawdę – są siostrami. Dziewczyna wybuchnie:

— Nie mogę już dłużej patrzeć Melis w oczy i udawać, że nic nas nie łączy! To wszystko stało się chore! Każdy z nas żyje we własnym kłamstwie, wszyscy milczą… Ale ja nie będę! Melis i Yigit są moim rodzeństwem. A ty… jesteś mężem mojej siostry. Mam dość ukrywania prawdy, dość tego udawania! Wystarczy!

Feraye spróbuje ją uspokoić:

— Zeynep… rozumiem cię.

Ale Zeynep strząśnie jej dłoń z ramienia:

— Jeśli naprawdę mnie rozumiesz, to zrób coś, albo przestań stawać mi na drodze.

Egemu także nie uda się jej uspokoić:

— Zawsze mi to powtarzasz! Zawsze tylko: „uspokój się, Zeynep”! Powinieneś powiedzieć: „Nie milcz! Mów prawdę!”. Ty milczałeś, kiedy dowiedziałeś się, że wujek Bulent jest moim ojcem. Nieważne, jaki miałeś powód! Powinieneś mi powiedzieć! Ja nie będę tego dłużej ukrywać. Zadzwońmy do wujka Bulenta. Niech ta męka wreszcie się skończy.

Tajna wyprawa Melis wyjdzie na jaw w 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Feraye spróbuje wytłumaczyć Zeynep, że nikt nie zaplanował okłamywania jej, choć może się jej tak wydawać. Ale ona będzie mieć inne zdanie na ten temat:

— Ukrywanie prawdy jest tym samym co kłamstwo!

— A więc co? Cihan nagle stał się bohaterem, bo nie ukrył przed tobą prawdy? – zmieni nagle temat Ege.

— Co to ma wspólnego z Cihanem? – zdziwi się Zeynep.

Nagle zadzwoni telefon Egego. Dostanie informację z działu księgowego firmy, że żona wypłaciła dwieście tysięcy lir.

Przestraszona Feraye spanikuje, że Melis zabrała pieniądze na spotkanie z „tym człowiekiem”.

— Z jakim człowiekiem? O co chodzi?! – zapyta zdezorientowana Zeynep.

— Ktoś skontaktował się z Egem. Powiedział, że zna pewne sekrety o Cihanie. Zażądał dwustu tysięcy w zamian za informacje. A Melis musiała przeczytać te wiadomości i pojechała tam sama… – odpowie Feraye.

Okaże się, że Ege ściągnął na telefon żony śledzącą ją aplikację – cóż, najwyraźniej jej nie ufa… Zeynep i mąż Melis wsiądą do samochodu i pojadą na miejsce jej spotkania z tajemniczym mężczyzną.