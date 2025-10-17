Miłość i nadzieja, odcinek 306: Posypie się przymierze Bahar i Leventa. Cavidan usłyszy groźby - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 306 - piątek, 17.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

Sila i Yildiz wyjdą razem z domu Kuzeya pod pretekstem zakupów w supermarkecie i aptece. W rzeczywistości w 305. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" będą chciały porozmawiać swobodnie, bez natrętnych uszu wokół nich.

Szantaż Acelyi w 306. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 306. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Levent postawi wszystko na jedną kartę – musi pozbyć się Acelyi ze swojego życia. Najpierw będzie usiłował wmówić jej, że kocha Silę. Ale ona w to nie uwierzy:

— Nie możesz kochać nikogo! Nie po tym, co zrobiłeś. Jakimi lekami ją trujesz? Ukradłeś pieniądze mojego ojca. Nie jesteś facetem, który potrafi się naprawdę zakochać. Zostawiłeś mnie i poślubiłeś inną. Mówiłeś jej, że ją kochasz. Gdzie ona jest teraz? Co jej zrobiłeś? Podobna zaginęła. Zabiłeś ją?

W odpowiedzi Levent będzie chciał ją uderzyć. Acelya się nie przestraszy i lekarz „tylko” ściśnie jej podbródek. Wyjmie z bagażnika walizkę i stwierdzi:

— Masz tu milion. Weź i znikaj. Resztę dostaniesz później.

Acelya nie zgodzi się na ochłapy:

— Żadnych negocjacji. Chcę całe pięć milionów teraz. I wiedz jedno: jeśli coś mi się stanie, moje oświadczenie od razu trafi do prokuratury. Znajdź pieniądze albo opowiem wszystko Sili i Kuzeyowi.

Ten szantaż pociągnie za sobą kolejny.

Koniec układu Bahar, Leventa i Cavidan w 306. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

Levent nie będzie przebierał w środkach, żeby odsunąć od siebie możliwość spełnienia gróźb Acelyi. W 306. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" wywabi Bahar z domu na sekretne spotkanie. Ona nie będzie zadowolona:

— Co tu robisz? Ktoś jeszcze nas zobaczy. Dlaczego chciałeś, żebym wyszła natychmiast? Czy wydajesz mi rozkazy?

Dołączy do nich Cavidan i usłyszy, jak lekarz dopytuje jej córkę, czy ma trzy miliony, bo on ich potrzebuje.

— Jakie trzy miliony? Przecież mówiłam ci, że nie mamy pieniędzy! – odpowie Bahar.

— Jeśli nie dostanę ich za kilka godzin, zniszczę cię. Kuzey dowie się wszystkiego. Acelya opowie mu, co wie. Jeśli ona mnie zniszczy, ja zniszczę ciebie. Acelya grozi, że mnie zdemaskuje. Wtedy pociągnę za sobą ciebie. Trzy miliony. Inaczej ty zapomnisz o Kuzeyu, a ja o Sili.

Levent nie zawaha się ani na chwilę i zaszantażuje zaskoczoną jego zachowaniem Bahar. Ich kruche przymierze, zbudowane na podłości wszystkich członków triumwiratu – ich obojga i Cavidan – się rozsypie.