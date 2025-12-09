Miłość i nadzieja, odcinek 350: Zeynep pozna historię kobiety, którą Ege obejmował w parku. Znowu zapragną być razem - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 350 - środa, 10.12.2025, godz. 17.20 w TVP2

Ege wciąż kocha Zeynep i niewątpliwie żałuje poślubienia Melis. W 350. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" oboje z Zeynep zdobędą się na wielką szczerość.

Zeynep pozna tajemnicę Duru w 350. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 350. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep dowie się, kim jest tajemnicza kobieta, z którą Ege spotka się w parku i wręczy torbę z prezentem. I przekona, że nie ma ona żadnego związku z „jej” Cihanem:

– Jestem Duru. (…) Cihan to mój syn. Kończy dziś siedem lat. Kiedy byłam operowana… Ege obiecał mu tort. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. (…) w mojej piersi bije serce Melodi.

– Po śmierci Melodi jej organy zostały oddane potrzebującym. Duru została jedną z biorczyń. Dzięki mojej siostrze żyje. To było zaraz po śmierci Melodi. Mama zostawiła mi decyzję o przekazaniu organów. Wiedziałem, że Melodi chciałaby pomóc ludziom. To była jedyna słuszna decyzja. Tydzień po operacji Duru, kiedy ją odwiedziłem, miała ogromną ochotę na ciasteczka z czekoladą – wyjaśni Ege.

– Ulubione ciasteczka Melodi – przytaknie Zeynep.

– Dokładnie. Wtedy wiedziałem, że Melodi wciąż jest między nami – powie mąż Melis.

– Chodźmy. Znam przepis na ciasteczka Melodi. Upieczemy je. Razem – zdecyduje dziewczyna.

Ege i Zeynep będą rozmawiać o miłości w 350. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 350. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep z Egem pojadą piec ciasteczka Melodi do domu Gonul.

– A Cihan? – zapyta Ege.

– Pojechał do swojej ciotki. A nawet jeśli wróci wcześniej… to nie ma znaczenia. On wie, jak ważna była dla mnie Melodi – stwierdzi Zeynep.

– Skoro ma tę całą „ciotkę”, to dlaczego nie przyszła na wasze zaręczyny? Dlaczego to nie ona poprosiła o twoją rękę? (…) Nie dogadują się najlepiej, a jednak właśnie do niej pojechał? Naprawdę nie widzisz tu nic dziwnego?

– Możesz na pięć minut przestać być detektywem? Chcę po prostu upiec te ciasteczka.

Pieczenie będzie dla obojga bardzo odprężające, całkiem jak zabawa i znowu zbliży ich do siebie. Gdy ciasteczka będą się piec, oni będą popijać tradycyjny, rozgrzewający salep. Ege zdobędzie się na ogromną szczerość i wyzna:

- Dawno nie byłem tak szczęśliwy jak dziś, pijąc z tobą salep. Denerwuje mnie, że ktoś inny sprawia tobie radość. Jesteś jedną z nielicznych osób, które potrafią swoje szczęście przelać na innych. Dlatego tak mi przykro, że cię straciłem. Właśnie to sprawiło, że się w tobie zakochałem - twoja naturalność i spokój, którą dajesz innym.

- Ja zakochałam się w twojej szczerości. Pamiętasz, jak cię dziś przytuliłam? Wróciłam myślami do dnia, w którym mnie uratowałeś. Zakochałam się w twojej wrażliwości i szczerości. Jesteś najbardziej godnym zaufania i najuczciwszym człowiekiem, jakiego znam. (…) Twój spokój udziela się także mnie – zrewanżuje się Zeynep.

Ege dostanie pudełko z ciasteczkami, a żegnając się z Zeynep przed domem nie będzie mógł powstrzymać się przed zapytaniem jej:

- Gdyby Melis nie miała dziecka, byłabyś ze mną?

- Nasza miłość zaczęła się, zanim ona i ja zostałyśmy siostrami – odpowiedziała nagle smutna dziewczyna, niemal ze łzami w oczach.

- Czyli tak… - stwierdzi Ege z zadowoleniem.

- Ciastka wystygną – Zeynep zakończy rozmowę, która donikąd nie będzie mogła zaprowadzić żonatego Egego i jej, zaręczonej z Cihanem. Jednak oboje będą bardzo poruszeni.