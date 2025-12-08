Miłość i nadzieja, odcinek 349: Zeynep zobaczy spotkanie Egego z tajemniczą kobietą. Dostanie od niego prezent - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 349 - wtorek, 09.12.2025, godz. 17.20 w TVP2

Ege nie może zaakceptować związku Zeynep z Cihanem. Usiłował udowodnić jego nieistniejący romantyczny związek z Sedą, ale – oczywiście – to nie mogło się udać. Nie zawiesi broni nawet po zaręczynach i w 349. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" nadal będzie knuł przeciwko nim.

Ege nadal zazdrosny o Zeynep w serialu „Miłość i nadzieja"

W serialu „Miłość i nadzieja” zaręczyny Zeynep i Cihana odbyły się w domu Feraye i Bulenta. Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją – o o jego rękę poprosiła w imieniu matki narzeczonego Belkis, a on musiał wypić posoloną kawę, przygotowaną przez przyszłą pannę młodą. Potem Bulent nałożył Zeynep i Cihanowi obrączki związane czerwoną wstążką, która potem została przecięta. Wydarzenie nie dla wszystkich było radosne. Wściekła z ich powodu była Seda, przez którą zginęła Melodi oraz nadal zakochany w Zeynep Ege. Nie wytrzymał i ostrzegł Cihana, że jest mu ona bardzo droga i jeżeli ją skrzywdzi, to pożałuje. W odpowiedzi jego przeciwnik warknął, by zajął się Melis.

Zeynep będzie śledzić Egego w 349. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 349. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep nie będzie mieć wątpliwości, że Ege nie przestanie szukać haków na Cihana. Wychodząc z domu podsłucha jego rozmowę telefoniczną:

- Znam to miejsce. On tam mieszka – powie do słuchawki jej były chłopak wsiadając do samochodu.

- Z kim rozmawiał? Muszę znaleźć taksówkę – zamruczy pod nosem Zeynep.

Tak dotrze do parku i zobaczy Egego, jak wręcza prezent nieznanej kobiecie. Kim się okaże tajemnicza nieznajoma…?