Miłość i nadzieja, odcinek 332: Morderstwo Gonul wyjdzie na jaw? Seda ostrzeże Cihana przed Tahirem, dwulicowym prawnikiem Feraye – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 332 - wtorek, 18.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Do Cihana powrócą wspomnienia niedalekiej przeszłości. Natknie się na adwokata Tahira w 332. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Starcie Cihana z Tahirem w 332. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 332. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" łasy na majątek Feraye Tahir, prawnik jej i Melis, podejmie się reprezentowania jej w sprawie rozwodowej z Bulentem. Postanowi udowodnić jego zdradę z Gonul, a potem uwieść swoją klientkę. Ale najpierw musi dotrzeć do matki Zeynep. Wydobędzie jej adres od Sedy i pojedzie do skromnej dzielnicy. Tam napotka Cihana, który zdziwi się na jego widok i nie będzie zadowolony.

— Panie adwokacie, co pan tutaj robi?

— To raczej ja powinienem zapytać. A może twoją kochankę Zeynep? Dlatego tu jesteś, prawda? - odpowie bezczelnie Tahir.

— Zaczyna się zadawanie pytań… Odpowiedziałem prawie trzy lata temu. To za mało? – Cihan się zdenerwuje.

— Jeśli popełnisz kolejne przestępstwo, zrobię wszystko, żebyś już nigdy nie wyszedł z więzienia — odpowie Tahir bez cienia niepokoju, na co Cihan go ostrzeże:

— Uważaj. Ponoć recydywa dotyka większości przestępców.

— Dlaczego?

— Wiedzą, jak jest za kratami i przestają się bać – wycedzi przez zaciśnięte zęby Cihan, a prawnik odwróci się bez słowa i pójdzie szukać Gonul.

Seda będzie pewna, że Gonul została zabita w 332. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 332. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" do Cihana dodzwoni się Seda akurat wtedy, kiedy Tahir się oddali.

— Mamy problem, bracie. Tahir szuka Gonul – powie mu siostra.

— Więc to dlatego tu przyszedł… - pokiwa głową Cihan i wysłucha, co Seda ma mu do powiedzenia:

— Chce powołać Gonul na świadka w sprawie rozwodowej pani Feraye i pana Bulenta. Jest jej adwokatem i chce wygrać tę sprawę. Bracie, jeśli nie zrobisz czegoś natychmiast, dowie się, że ona nie żyje. Musisz go powstrzymać.

Na twarzy Cihana odmaluje się determinacja.