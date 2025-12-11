Miłość i nadzieja, odcinek 352: Zeynep uderzy Gokhana biorąc go za porywacza! A potem odkryje, co łączy go z Melis – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 352 - piątek, 12.12.2025, godz. 17.20 w TVP

Gokhan coraz bardziej osacza Melis. W 352. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" jego determinacja omal nie doprowadzi do tragedii.

Zeynep obroni Melis w 352. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 352. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis przyjdzie do domu Zeynep, by zrobić jej awanturę o pieczenie ciasteczek z Egem. Kiedy wyjdzie, będzie już na nią czyhał Gokhan, który śledził ją całą drogę. W tej samej chwili pojawi się też Zeynep trzymając bransoletkę, która spadła z nadgarstka jej siostry i z ciekawością zatrzyma się nieopodal. Ale nie na tyle, by usłyszeć, jak nieznany mężczyzna mówi Melis, że chce swojej córki.

— Nie oddam ci tego dziecka. Nigdy. Zostaw mnie w spokoju! – odpowie mu Melis.

Ale on po raz kolejny zaznaczy, że to także jego dziecko, dodając złowieszczo, że nie ona zdecyduje, z kim jego córka będzie mieszkać, a to, że jest żoną Egego, zupełnie go nie obchodzi. W chwili, kiedy Zeynep zobaczy, jak Gokhan usiłuje pociągnąć Melis za sobą, by wpakować ją do samochodu, podbiegnie do nich, chwyci w rękę polano, które zobaczy na poboczu i zdzieli go w głowę. Ojciec córki Melis padnie jak kłoda na asfalt, a ona, zamiast okazać wdzięczność, będzie wściekła na Zeynep:

— On mnie nie porwał. To Gokhan!

Zeynep przekona się, że coś łączy Melis i Gokhana - odcinek 352 serialu „Miłość i nadzieja"

W 352. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis i Zeynep wciągną nieprzytomnego Gokhana do domu i położą na wersalce.

— Rozbiłaś mu głowę. Nie mówiłam ci, żebyś go uderzyła. Sama to zrobiłaś. Pierwsze, co powiem policji, to właśnie to – powie Zeynep niewdzięczna Melis.

— Dlaczego Gokhan cię śledził? – zapyta, przejęta, jej siostra.

— Z powodu jogi ciążowej. Wczoraj robiliśmy razem ćwiczenia oddechowe.

Zeynep, oczywiście, nie uwierzy w tak głupie wyjaśnienie. Kiedy po chwili Gokhan się ocknie, jego była kochanka powie mu, że są w domu jej siostry:

— Przez to, że mnie śledziłeś! Co jej teraz powiemy? Ten stres szkodzi mojemu dziecku. Czy ty to rozumiesz?

— Właśnie dlatego musimy to zakończyć. Jak najszybciej. Chcę, żebyś rozwiodła się z Egem – stanowczo zażąda Gokhan.

W tej chwili z kuchni wróci Zeynep z woreczkiem lodu i zobaczy, jak Gokhan trzyma w swoich rękach dłonie jej zamężnej siostry.

— Co tu się dzieje? — zapyta zaskoczona i przejęta.