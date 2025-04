Spis treści

Wichrowe wzgórze. Halil pozna prawdę z przeszłości? To może wiele zmienić!

Wiele wskazuje, że w tureckim serialu "Wichrowe wzgórze" coraz bliżej jest przełomowy moment! Jeśli Halil odkryje, że to wcale nie Zeynep poniżyła przed laty jego matkę, ich relacja może wkroczyć na zupełnie inny etap. Do tej pory Firat broni się przed uczuciem do dziewczyny, bo kieruje się przysięgą, którą złożył nad grobami rodziców. Jednak kiedy okaże się, że Zeynep jest niewinna, wszystko może potoczyć się zupełnie inaczej...

Wątpliwości u Halila pojawią się w momencie, kiedy będąc w miasteczku, z jego portfela wypadnie zdjęcie jego matki. Podniesie je Zeynep i zapyta, kim jest ta kobieta. Czy naprawdę nie pamięta osoby, którą tak potraktowała? Halil zacznie się zastanawiać, czy Zeynep, która nie skrzywdziłaby nawet muchy, mogła zrobić coś takiego. A jeśli jego matka się pomyliła i niesłusznie oskarżył dziewczynę?

Po powrocie na farmę, Halil postanowi, że nie spocznie, dopóki nie ustali prawdy. Poprosi o pomoc Cemila, a to, co od niego usłyszy, wprawi go w osłupienie! Pracownik pamięta dokładnie, że tego dnia, kiedy matka Halila przyszła do rezydencji, wszyscy jej mieszkańcy byli w domku letniskowym. Zeynep także!

Podczas rozmowy obecna będzie także Canan. Przerażona spodziewa się, że Firat odkryje prawdę! Jeśli dowie się, że tamtego felernego dnia Asu podała się za Zeynep, ich dni są policzone!

Kiedy 160 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 160 serialu "Wichrowe wzgórze" zostanie wyemitowany we wtorek, 29. kwietnia o godzinie 14:00 w TVP1.

Wichrowe wzgórze - o czym jest serial?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie.

Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu Wichrowe wzgórze:

Gökberk Yıldırım - HalilCemre Arda - ZeynepZeynep Serpil Bozkurt - TülayHilal Kuvvet- CananSena Pehlivan - Selma Aslanlıİlayda Sumak - Merve AslanlıSerdar Yusuf - ErenTarik Tiryakioğlu - FeyyazAdem Bal - CemilSelma Kutlug - Zümrüt.