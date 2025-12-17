Miłość i nadzieja, odcinek 360: Feraye zobaczy zaginioną córkę! Ten koszmar wreszcie się skończy - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Feraye w 360 odcinku "Miłość i nadzieja" odnajdzie zagubioną kopertę z pendrivem, który wypadnie podczas szarpaniny Sili z Leventem. To jednak nie najbardziej szokujący moment w życiu kobiety.

Feraye nagle usłyszy płacz... Wysoki, przeraźliwy, niemal przeszywający ciszę.

— Moja córeczko! Jestem tutaj! — krzyknie, rozglądając się desperacko, serce bijąc jej jak szalone.

Płacz powoli zacznie się zmieniać. Będzie niższy, bardziej dojrzały, aż w końcu przemieni się w głos młodej kobiety.

— Mamo! Mamo, gdzie jesteś?!

Feraye zobaczy córkę w 360 odcinku "Miłość i nadzieja"

Feraye zamrze na ułamek sekundy, po czym pobiegnie przed siebie, jakby od tego zależało jej życie. Gałęzie będą drapać ją po ramionach, potknie się, upadnie na kolana, ale natychmiast wstanie, napędzana czystą, matczyną paniką.

— Jestem tutaj! Córko! — krzyknie, niemal płacząc.

W blasku księżyca, pośród drzew, Feraye wreszcie ją dostrzeże. Sylwetka będzie znajoma, zbyt znajoma. Oczy kobiety rozszerzą się ze zdumienia. To Sila. Obie staną naprzeciw siebie, nieruchome jak posągi, patrząc sobie prosto w oczy, pełne szoku i niedowierzania.

Feraye w tym momencie obudzi się gwałtownie z krzykiem, siadając na łóżku. Będzie cała mokra od potu, włosy przykleją się do twarzy, a oddech będzie szybki i urywany, jakby naprawdę biegła przez las. Bulent podskoczy na łóżku.

— Feraye?! Co się stało? — zapyta, zaspany, ale z wyraźnym niepokojem. — Miałaś koszmar?

Kobieta ocierać będzie czoło drżącą ręką.

— Nie wiem, co to było — odpowie z trudem, łapiąc oddech. — To było dziwne… Ona mnie zawołała. Nazwała mnie “mamą”…

Bulent zmarszczy brwi.

Feraye zrozumie, że Sila to jej dziecko?

— Kto? Kto cię tak nazwał?

Zanim Feraye zdąży cokolwiek dodać, z parteru dobiegnie natarczywy głos Melis.

— Mamo! Tato!

Atmosfera w domu natychmiast nabierze napięcia. Feraye poczuje, że koszmar wreszcie się skończy — a jednocześnie, że nadchodzą nowe wyzwania związane z powrotem Sili do ich życia.