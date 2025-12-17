Miłość i nadzieja, odcinek 360: Groźny powrót Leventa. Plan Sili się nie uda! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 360 - wtorek, 23.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 360 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent pojawi się w życiu Sili niespodziewanie i z wyraźnym planem. Uwierzy, że pozostaje w stałym kontakcie z Bahar, która (rzekomo) zgodzi się na niebezpieczny układ. Seria wiadomości, które otrzyma, utwierdzi go w przekonaniu, że wszystko przebiega zgodnie z ustaleniami. Nie będzie miał pojęcia, że to Sila przejęła telefon siostry i krok po kroku wciąga go w pułapkę.

Levent zakradnie się do parku, przekonany o tym, że rozmawia z Bahar

Levent uzna, że Bahar chce kupić jego milczenie. W zamian za pieniądze obieca przekazać kompromitujące nagranie zapisane na pendrivie, czyli dowód, który mógłby zniszczyć Bahar raz na zawsze. Pewny siebie i spokojny, zgodzi się na spotkanie w odludnym parku.

Levent pojawi się w opustoszałym parku po zmroku, nerwowo rozglądając się wokół. Mężczyzna bez wahania sięgnie po torbę pełną pieniędzy, upewni się, że wszystko się zgadza, a następnie zostawi kopertę z pendrivem w umówionym miejscu. Nie zauważy niczego podejrzanego. Uzna, że transakcja przebiegła idealnie. Dopiero gdy zacznie dzwonić do niego Cavidan, jego spokój zacznie się kruszyć. Telefon od Bahar całkowicie wytrąci go z równowagi.

— To nie ja pisałam te wiadomości… — usłyszy drżący głos Bahar. — Sila zabrała mi telefon. Ona cię oszukała.

W jednej chwili Levent zrozumie, że został wciągnięty w grę, w której to on jest ofiarą.

Sila na chwilę odzyska pendrive i popełni błąd

Kilka chwil później Sila pojawi się w parku, ostrożna, czujna, ale pełna nadziei. Znajdzie kopertę dokładnie tam, gdzie powinna być. Gdy zobaczy pendrive, odetchnie z ulgą, przekonana, że właśnie uratowała Kuzeya przed poważnymi konsekwencjami. Nie będzie jednak wiedziała, że Levent wciąż znajduje się w pobliżu. Gdy odwróci się, by odejść, nagle stanie twarzą w twarz z mężczyzną, którego najbardziej się obawia. Levent nie krzyknie, nie rzuci się od razu. Uśmiechnie się chłodno, z satysfakcją kogoś, kto właśnie odkrył zdradę.

— Chciałaś mnie oszukać — powie spokojnie. — Myślałaś, że ci się uda.

Plan Sili legnie w gruzach

Sila spróbuje uciec, będzie się bronić i błagać, by ją zostawił. Levent chwyci ją brutalnie i spróbuje wyciągnąć w głąb parku, z dala od świateł i ludzi. W szarpaninie z rąk Sili wypadnie koperta z pendrivem. Upadnie na mokrą trawę, niezauważona przez oboje. Dowód, który miał uratować Kuzeya, znajdzie się w niebezpiecznym miejscu, a los całego planu zawisnie na włosku.

Powrót Leventa okaże się śmiertelnie groźny, a Sila przekona się, że ta gra była znacznie bardziej ryzykowna, niż przypuszczała. W 360 odcinku „Miłości i nadziei” nic nie pójdzie zgodnie z planem…