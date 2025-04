Tureckie seriale

Wichrowe wzgórze. Alper kocha Zeynep! Oznajmi to Halilowi. Streszczenie 158 odcinka Rüzgârlı Tepe (25.04.2025)

W telenoweli "Wichrowe wzgórze" trwają miłosne zagrywki. Najpierw Halil wzbudził w Zeynep niepokój, udając zainteresowanie inną kobietą, a teraz to on poczuje, co to znaczy być zazdrosnym! Jego fałszywy przyjaciel Alper poinformuje go, że kocha Zeynep! To będzie dla niego cios! Zobacz w galerii ZDJĘCIA z reakcji Halila.