Wichrowe wzgórze. Kim jest Alper? Gość Halila ma nieczyste intencje!

Wichrowe wzgórze. Kim jest Alper? Dlaczego chce zemsty?

Na farmie Halila gości jego przyjaciel sprzed lat, Alper. Obaj mężczyźni sporo rozmawiają i wiele wskazuje, że kiedyś bardzo dobrze się znali. Przybysz wypytuje Halila o jego życie prywatne i interesy, jednak nie ma dobrych zamiarów! Chociaż to właśnie on pomógł Halilowi wydostać się z płonącej chaty, jego intencje są nieczyste!

W 134. odcinku telenoweli "Wichrowe wzgórze" wyjdzie na jaw, dlaczego Alper tak bardzo nienawidzi Halila. Podczas jednej z ich rozmów, widzowie zobaczą retrospekcję, w której ojciec beszta Alpera. Mówi mu, że po raz kolejny coś zepsuł i porównuje go do Halila. To właśnie jemu zleca poprowadzenie jednej z restauracji. Właśnie tego Alper nie może wybaczyć znajomemu sprzed lat. Jego zdaniem przez niego stracił szacunek w oczach własnego ojca!

Pomimo nienawiści, przybysz będzie hamował swoje emocje. Z pewnością ma już plan, jak pogrążyć Halila!

Wyjdzie na jaw, że to Songul jest podpalaczką?

W tym samym odcinku Halil powie ciotce o ustaleniach policji. Pożar nie był przypadkiem, a mundurowi robią wszystko, by ustalić jego sprawcę.

Chociaż Songul twierdzi, że nie ma się czego obawiać, ogarnie ją lęk. Zwiększy się on, kiedy nigdzie nie będzie mogła znaleźć swojego portfela! Czyżby zgubiła go w czasie, gdy płonęła chatka w lesie? Wtedy policjanci na pewno powiążą ją z tą sprawą!

Czy portfel Songul znajdzie się na miejscu pożaru? Jak przebiegnie rozmowa Alpera i Halia? Zobacz w galerii zdjęć.

Kiedy 134 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 134 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek, 21 marca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt.