Wichrowe wzgórze! Pożar! Czy Zeynep wydostanie się z płonącej pułapki?

Wichrowe wzgórze. Pożar! Zeynep zostanie uwięziona w płomieniach!

W tureckiej telenoweli "Wichrowe wzgórze" po raz kolejny dojdzie do dramatycznych scen! Songul nie cofnie się przed niczym, by na dobre pozbyć się Zeynep! Tym razem wyśle ją do domku w lesie, nakazując jej wysprzątanie go. Będzie w tym miała jednak ukryty cel. Podpali skrzynkę z instalacją, pozostawiając dziewczynę w śmiertelnym niebezpieczeństwie!

Pożar powstanie, kiedy Zeynep włoży kabel do kontaktu. Ogień w chatce rozprzestrzeni się bardzo szybko, a dziewczyna nie będzie mogła wydostać się z tej pułapki! Wszystkiemu z zimną krwią będzie przyglądała się Songul.

Kto uratuje Zeynep z płomieni? Oczywiście Halil. Mężczyzna będzie przejeżdżał w okolicy i dostrzeże gęsty dym. Dostanie się do środka i pomoże Zeynep wydostać się na zewnątrz.

To jednak nie wszystko! Teraz on sam będzie potrzebował pomocy! Halil zostanie uwięziony pod płonącą belką. Dopiero pojawienie się Alpera sprawi, że on także zostanie uratowany.

Songul będzie wściekła, że jej plan się nie powiódł. Ogarnie ją strach, bo właściciel farmy zacznie się domyślać, że pożar nie był przypadkiem!

Kiedy 132 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 132 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w środę, 19 marca o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt