Pan Mama

Pan Mama, odcinek 5: Maja wciągnie Sylwestra w wir zabawy. Kiedyś był duszą towarzystwa - ZDJĘCIA

W 5. odcinku serialu TVP "Pan Mama" Maja (Olga Wypych) weźmie się za życie towarzyskie ojca. Nie jest tajemnicą, że Sylwester (Paweł Domagała) poświęcił się wychowaniu dzieci i rodzinie. Skupia się na pracy i odpowiedzialności, ale nie zawsze tak było. Wyjdzie na jaw, że kiedyś był duszą towarzystwa, chętnie wychodził i miał sporo znajomych. Czy mała Maja popchnie tatę do powrotu do tamtego stanu? Sylwester zaweźmie się, by przekonać córkę, że jeszcze umie się zabawić.