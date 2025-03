Kiedy ostatni odcinek "Wichrowe wzgórze" w tv? Serial dobiega końca

Krew z krwi 3, odcinek 4: Fałszywy okup za Franka doprowadzi do dramatu? Carmen pomiesza podrobione pieniądze z prawdziwymi

O co chodzi w serialu "Wichrowe wzgórze"?

"Wichrowe wzgórze" znane w Turcji jako "Rüzgârlı Tepe" to wciągająca telenowela o losach rezolutnej Zeynep i porywczego Halila, który żywi głęboką nienawiść do rodziny Zeynep.

Ona to dziewczyna z dobrego domu, pełna uroku ulubienica całego miasteczka, która ma duszę wojowniczki. On to młody mężczyzna, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, przepełniony smutkiem i żalem po stracie bliskich.

Ich drogi się przecinają i choć pochodzą z zupełnie innych światów i pałają do siebie nienawiścią, to coś stale ich do siebie ciągnie…

Serial z Gökberkiem Yıldırımem i Cemre Ardą w rolach głównych bardzo szybko zyskał rzeszę wiernych widzów w Turcji i na świecie. We wrześniu 2024 roku "Wichrowe wzgórze" trafiło do Polski. Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 14:00 w TVP1.

"Wichrowe wzgórze" finał - kiedy ostatni odcinek w tv?

W Polsce pokazywany jest dopiero 1. sezon serialu "Wichrowe wzgórze", ale w Turcji trwa już emisja drugiej serii, która ma być niestety tą ostatnią. Jeden z najpopularniejszych seriali Kanału 7 dobiega końca. Kiedy finał?

W styczniu br. ogłoszono, że ostatni odcinek serialu "Wichrowe wzgórze" ("Rüzgârlı Tepe") zostanie wyemitowany w Turcji w niedzielę, 29 czerwca 2025 roku.

Tym samym serial pożegna się z widzami w 217. odcinku, który będzie finałem drugiego sezonu "Rüzgârlı Tepe".

Co wydarzy się w ostatnim odcinku "Rüzgârlı Tepe"?

Zeynep i Halil to dwójka ludzi z zupełnie różnych światów, którzy zostali wciągnięci w wir miłości i niezależnie od tego, jak bardzo od tego uciekają, ich ścieżki zawsze się krzyżują. Jak zakończy się burzliwa historia tej dwójki? Czy miłość wygra z pragnieniem zemsty?

