Seriale tureckie 2025. Co nowego?

2025 rok zapowiada się bardzo intensywnie dla miłośników tureckich seriali. Największe platformy streamingowe oraz popularne tureckie kanały telewizyjne dwoją się i troją, aby dostarczyć kolejne wciągające historie, które podbiją serca widzów na całym świecie.

Przygotowaliśmy nasze subiektywne zestawienie najciekawszych seriali tureckich, których premiery odbędą się w 2025 roku. Co wybraliśmy? Fani tureckich seriali tych tytułów nie mogą przegapić!

El Turco to najbardziej wyczekiwany serial turecki 2025 roku

El Turco to serial wyprodukowany przez Ay Yapım z Canem Yamanem w roli głównej. To jedyny turecki serial, który znalazł się na liście "Eagerly Awaited 2025" serwisu IMDb, a to oznacza, że na jego premierę naprawdę czeka mnóstwo ludzi!

Serial oferuje imponującą historię, która łączy w sobie dramat historyczny z nowoczesną narracją. To opowieść o Hasanie Balabanie, osmańskim janczarze, który zostaje zdradzony w Bitwie pod Wiedniem i ucieka do małej wioski w północnych Włoszech. Tam staje się bohaterem miejscowej ludności.

Esref Rüya serialową perełką w 2025 roku?

"Eşref Rüya" to serialowa nowość Kanału D. Zdjęcia do nowej produkcji z Çağatayem Ulusoyem i Demet Özdemir mają rozpocząć się już pod koniec stycznia. Reżyserem projektu jest Uluç Bayraktar.

To miłosna historia Eşrefa (Çağatay Ulusoy), który ma władze, pieniądze i należy do świata przestępczego. Demet Özdemir wcieli się natomiast w postać Nisan, młodej muzyczki, w której złoczyńca się zakochuje.

Czy ten serial dostarczy widzom niesamowitych emocji? Ostatni projekt Demet Özdemir, czyli "Adım Farah" zawiódł oczekiwania widzów, ale wierzymy, że tym razem będzie inaczej!

Aski Hatirla – hit czy klapa?

Barış Arduç i Hande Erçel zagrali w komedii romantycznej Netfliksa pt. "Rüzgara Birak", a wspólna praca tak im się spodobała, że zgodzili się wystąpić w kolejnym projekcie. Chodzi o serial "Aski Hatirla" dla Disney Plus.

Erçel ma się wcielić w Güneş, redaktorkę magazynu, natomiast Arduç zagra bardzo znanego architekt o imieniu Deniz. To historia rozdzielonych kochanków, których los ponownie połączy.

Kral Kaybeders, czyli następca serialu Złoty chłopak

"Kral Kaybederse" to wyczekiwany serial z Halitem Ergençem w roli głównej. Aktor wcieli się w główną rolę w produkcji na podstawie książki "Jeśli król przegra" Gülseren Budayıcıoğlu. To opowieść o kobieciarzu, który pada ofiarą swojej ofiary. Mówi się, że "Kral Kaybederse" to następca "Złotego chłopaka", który dobiegnie końca w marcu 2025 roku.

W serialu "Kral Kaybederse" dla stacji Star TV w rolach głównych wystąpią:

Halit Ergenç jako Kenan,

Merve Dizdar jako Fadi,

Aslıhan Gürbüz jako Handan,

Nilperi Şahinkaya jako Özlem.

To jeszcze nie wszystko! Sprawdź w galerii ZDJĘĆ, jakie jeszcze tytuły są na radarze fanów tureckich seriali. Oto najgorętsze serialowe premiery 2025 roku.